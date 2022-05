Moegestreden Team Antwerp grijpt net naast finale 3x3 World Tour in Japan, nummer 1 Ub is te sterk

clock 10:19 10 uur 19. Aziatische tour brengt Belgen nog naar Mongolië en Filipijnen. De Belgische 3x3 heeft de komende 2 weekends nog 2 afspraken in Azië: op 21 en 22 mei spelen ze in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar een Challenger, op 28 en 29 mei is er de World Tour in Manilla, de Filipijnse hoofdstad. . Aziatische tour brengt Belgen nog naar Mongolië en Filipijnen De Belgische 3x3 heeft de komende 2 weekends nog 2 afspraken in Azië: op 21 en 22 mei spelen ze in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar een Challenger, op 28 en 29 mei is er de World Tour in Manilla, de Filipijnse hoofdstad.

clock 09:48 09 uur 48. Vervoort is baas boven baas. Thibaut Vervoort maakte indruk in Japan. Hij was in de 4 matchen goed voor respectievelijk 9, 11, 9 en weer 11 punten. Opnieuw wierp hij 4 tweepunters binnen, vaak vanuit een moeilijke positie. Maar ook hij kon niet op tegen het Servische geweld van de nummer 1 van de wereld. En de vermoeidheid sloop ook bij hem - net als bij de andere Belgen - in de benen.

clock 09:46 09 uur 46. Herbekijk de halve finale tussen Antwerp en Ub:. Herbekijk de halve finale tussen Antwerp en Ub:

clock 09:45 09 uur 45. Vervoort is momenteel de beste speler ter wereld, zeker offensief, als je ziet hoe hij ook nu weer aan de lopende band punten scoort. Dejan "Maestro" Majstorovic (Ub). Vervoort is momenteel de beste speler ter wereld, zeker offensief, als je ziet hoe hij ook nu weer aan de lopende band punten scoort. Dejan "Maestro" Majstorovic (Ub)

clock 09:19 09 uur 19. Team Antwerp mist finale na verlies tegen nummer 1. In de halve finale tussen de nummer 1 en 2 trok het topreekshoofd uit Servië, Ub, aan het langste eind. Antwerp deed goed mee, maar na enkele minuten werd duidelijk dat de Belgen een wisselspeler misten. Die was met corona op het nippertje niet mee kunnen afreizen. Antwerp kon weer op een beresterke Vervoort rekenen, die de ene na de andere tweepunter binnengooide. Zo bleef Antwerp in de buurt van Ub. Bij 9-13 achter zette Vervoort 2 vrijworpen om en gooide er nog een tweepunter achteraan: 13-14.



Antwerp kon weer op een beresterke Vervoort rekenen, die de ene na de andere tweepunter binnengooide. Zo bleef Antwerp in de buurt van Ub. Bij 9-13 achter zette Vervoort 2 vrijworpen om en gooide er nog een tweepunter achteraan: 13-14.



De Belgische tank liep langzaam leeg, Vervoort miste 2 vrijworpen voor 15-15, waarna "Maestro" bij Ub de Servische schaapjes op het droge haalde. Bij 14-19 zorgde een geweldige tweepunter van Vervoort voor nog een sprankeltje hoop, maar een block en dunk verder was de Servische buit binnen: 17-21. Ub speelt de finale tegen de Amerikanen van Princeton.

clock 08:15 08 uur 15. Nummer 2 Antwerp werkt zich naar halve finale tegen nummer 1. Team Antwerp heeft zich geplaatst voor de halve finales in na een felbevochten 16-12-overwinning tegen Riga. Het was een fysiek zware strijd tussen 2 teams zonder wisselspeler. Riga, vorig jaar toch een beetje de angstgegner van de Belgen op cruciale momenten, probeerde het verschil te maken van achter de tweepuntlijn, maar de afwerking was ondermaats.



Riga, vorig jaar toch een beetje de angstgegner van de Belgen op cruciale momenten, probeerde het verschil te maken van achter de tweepuntlijn, maar de afwerking was ondermaats.



Ook Team Antwerp, het tweede reekshoofd, kwam moeilijk tot scoren door de strakke verdediging van de Letten, het 4e reekshoofd, al gingen de ballen wel binnen op de belangrijke momenten.



Vervoort was met 9 punten, waarvan 4 tweepunters, opnieuw outstanding en in de slotfase gooide ook Bogaerts een cruciale tweepunter door de ring. Riga kreeg de vierpuntenkloof niet meer gedicht.



Halve finales dus voor Team Antwerp, dat straks om 9 uur Belgische tijd het Servische Ub - de nummer 1 van de wereld - bekampt met als inzet een plaats in de finale. Ub klopt in een Servisch onderonsje reekshoofd 3 Liman met 19-17.



U kunt de halve finale van de Belgen hierboven met livestream bekijken.

clock 08:14 Thibaut Vervoort is opnieuw beslissend met enkele tweepunters. Hij maakte ook de laatste score van de match. 08 uur 14. Thibaut Vervoort is opnieuw beslissend met enkele tweepunters. Hij maakte ook de laatste score van de match.

clock 08:14 De Belgen waren maar met zijn drieën in Japan. 08 uur 14. De Belgen waren maar met zijn drieën in Japan.

clock 13:00 13 uur . Team Antwerp treft Team Riga. Team Antwerp (FIBA-2) treft morgen om 7u Belgische tijd Team Riga (FIBA-4) in de kwartfinales. Bij Riga spelen 2 spelers die Letland vorig jaar goud bezorgden op de Olympische Spelen. Misschien meegenomen voor Antwerp: ook de Letten zijn maar met z'n drieën in Utsunomiya. Qua vermoeidheid zal het dus alvast een gelijke strijd zijn. De winnaar van Antwerp-Riga neemt het op tegen een Servisch team: Ub (FIBA-1) of Liman (FIBA-3).



De winnaar van Antwerp-Riga neemt het op tegen een Servisch team: Ub (FIBA-1) of Liman (FIBA-3).

clock 10:00 10 uur . Kwartfinale zondag om 7u. Als winnaar van Groep B speelt Antwerp de kwartfinale tegen de tweede van Groep D, dat wordt normaal Riga (Let) of Amsterdam (Ned). De partij is morgenvroeg om 7u. . Kwartfinale zondag om 7u Als winnaar van Groep B speelt Antwerp de kwartfinale tegen de tweede van Groep D, dat wordt normaal Riga (Let) of Amsterdam (Ned). De partij is morgenvroeg om 7u.

clock 09:55 09 uur 55. Het is heel zwaar om met maar 3 spelers te spelen. Na 2 minuten kijk je al naar de bank om te wisselen, maar daar zit niemand. Het is een kwestie van mentaal sterk zijn, we zijn trots dat we dit kunnen brengen. Vorig jaar konden we geen World Tour-toernooi winnen, we willen hier graag bewijzen dat we dat kunnen. Thibaut Vervoort. Het is heel zwaar om met maar 3 spelers te spelen. Na 2 minuten kijk je al naar de bank om te wisselen, maar daar zit niemand. Het is een kwestie van mentaal sterk zijn, we zijn trots dat we dit kunnen brengen. Vorig jaar konden we geen World Tour-toernooi winnen, we willen hier graag bewijzen dat we dat kunnen. Thibaut Vervoort

clock 09:47 09 uur 47. Twee op twee en kwartfinales voor Belgen. Team Antwerp heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinale. Na de zege tegen Wenen (21-18) in duel 1, volgde een vlotte winst tegen Jeddah: 21-15. De top 2 in de groep met 3 (Antwerp, Wenen, Jeddah) stoot door, de Belgen zijn groepswinnaar. Antwerp maakte het eerste punt, kwam 1-2 achter, maar dat was de enige achterstand in de partij. Van 4-4 liepen de Belgen weg naar 10-5. Dankzij een uitmuntende Vervoort, die weer 4 tweepunters binnenwierp waarvan eentje à a Luka Doncic, werd de kloof zelfs 8 punten (18-10).



Antwerp maakte het eerste punt, kwam 1-2 achter, maar dat was de enige achterstand in de partij. Van 4-4 liepen de Belgen weg naar 10-5. Dankzij een uitmuntende Vervoort, die weer 4 tweepunters binnenwierp waarvan eentje à a Luka Doncic, werd de kloof zelfs 8 punten (18-10).



De hele speeltijd van 10 minuten hadden de Belgen niet nodig. Op 1'30" van het einde van de 10 minuten speeltijd was de partij binnen (er wordt tot 21 gespeeld): 21-15.



Thibaut Vervoort kan straffe cijfers voorleggen: na 2 duels zit hij aan gemiddeld 10 punten: 9 tegen Wenen, 11 tegen Jeddah. Nick Celis zit aan 8 punten en 7 punten. De derde speler van de ploeg is Raf Bogaerts.



Opvallend: Antwerp is in Japan met maar 3 spelers en kan dus niet wisselen. Caspar Augustijnen testte net voor de afreis positief op corona.

clock 09:46 Thibaut Vervoort scoort een tweepunter à la Doncic. . 09 uur 46. Thibaut Vervoort scoort een tweepunter à la Doncic.

clock 08:31 08 uur 31. Team Antwerp begint eerste World Tour-manche met winst. Team Antwerp heeft zijn eerste wedstrijd van het eerste World Tour-toernooi van het seizoen gewonnen. De Belgen verslaan Wenen in hun 1e groepsmatch: 21-18. Het was een gelijk opgaand duel, waarin Wenen vroeg het commando had, ook omdat Antwerp slordig was in de afwerking.Eens Vervoort en Celis op toerental kwamen, gingen de Antwerpenaren op en over hun tegenstander.



Het was een gelijk opgaand duel, waarin Wenen vroeg het commando had, ook omdat Antwerp slordig was in de afwerking.Eens Vervoort en Celis op toerental kwamen, gingen de Antwerpenaren op en over hun tegenstander.



Celis (8 punten) was onstopbaar onder de ring en Vervoort (9 punten) vond halfweg de wedstrijd zijn afstandsshot.



Team Antwerp, zonder wisselmogelijkheden na de positieve coronatest van Caspar Augustijnen vlak voor het vertrek, sloeg een klein kloofje en gaf dat niet meer uit handen. Vervoort besliste de match met zijn 4e tweepunter.



Om 9.20 uur moeten de Belgen opnieuw aan de bak, dan is Jeddah (SAr) de tegenstander.

clock 08:30 Mooie score van topschutter Vervoort. 08 uur 30. Mooie score van topschutter Vervoort.

clock 15:07 15 uur 07. Team Antwerp is maar met zijn drieën. De eerste World Tour-manche van het seizoen is niet goed begonnen voor Team Antwerp. De nummer 2 van de wereld is met slechts 3 spelers afgereisd naar Japan. Caspar Augustijnen, die zijn debuut zou maken in het profcircuit, is in laatste instantie in België moeten blijven. Dat laat de ploeg donderdag weten op Instagram.



Caspar Augustijnen, die zijn debuut zou maken in het profcircuit, is in laatste instantie in België moeten blijven. Dat laat de ploeg donderdag weten op Instagram.



Het afhaken van Augustijnen is een flinke domper voor Team Antwerp, dat zo geen wisselmogelijkheden heeft in Utsunomiya en dat is een ferme domper in het fysiek slopende 3x3-basketbal.



Team Antwerp is nu met Nick Celis, Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts afgereisd naar Japan. Het trio was er vorig seizoen ook bij op de Olympische Spelen.



In Utsunomiya neemt het team het zaterdagochtend Belgische tijd op tegen Wenen en Jeddah in de groepsfase. De top 2 stoot door naar de kwartfinales.

