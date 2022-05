11 op een rij! Oostende is opnieuw basketbalkampioen na 3e zege tegen Mechelen

clock 22:03 22 uur 03. Oostende is opnieuw kampioen! De vierde wedstrijd tussen Mechelen en Oostende was erg lang een nagelbijter. Oostende dook met één punt voorsprong de kleedkamers in bij de rust (43-44), maar bij het ingaan van het slotkwart was het plots Mechelen dat de lakens uitdeelde: 64-63. In dat vierde kwart kwam de ervaring van de kustploeg bovendrijven. Dankzij de Amerikanen Booth III, die maar liefst 15 punten maakte in de laatste tien minuten, en Randolph, 4 op 4 van de vrijworplijn, ging de zege én de titel toch nog gemakkelijk mee naar Oostende: 83-91. Het is de 11e titel op een rij voor het team van coach Dario Gjergja , de 23e in de clubgeschiedenis. Voor Oostende en Mechelen is het seizoen nog niet afgelopen na de onderlinge titelfinale, want beide ploegen spelen nog voor de eindzege in de play-offs van de BNXT League. Oostende komt als Belgische kampioen rechtstreeks in de halve finales terecht, waarin de tegenstand nog niet bekend is. Mechelen moet al aan de bak in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Groningen en Antwerp. . Oostende is opnieuw kampioen! De vierde wedstrijd tussen Mechelen en Oostende was erg lang een nagelbijter. Oostende dook met één punt voorsprong de kleedkamers in bij de rust (43-44), maar bij het ingaan van het slotkwart was het plots Mechelen dat de lakens uitdeelde: 64-63.

In dat vierde kwart kwam de ervaring van de kustploeg bovendrijven. Dankzij de Amerikanen Booth III, die maar liefst 15 punten maakte in de laatste tien minuten, en Randolph, 4 op 4 van de vrijworplijn, ging de zege én de titel toch nog gemakkelijk mee naar Oostende: 83-91.

Het is de 11e titel op een rij voor het team van coach Dario Gjergja , de 23e in de clubgeschiedenis.

Voor Oostende en Mechelen is het seizoen nog niet afgelopen na de onderlinge titelfinale, want beide ploegen spelen nog voor de eindzege in de play-offs van de BNXT League.

Oostende komt als Belgische kampioen rechtstreeks in de halve finales terecht, waarin de tegenstand nog niet bekend is. Mechelen moet al aan de bak in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Groningen en Antwerp.

clock 22:02 22 uur 02. Kangoeroes Mechelen - Filou Oostende: 83-91 (rust: 43-44). Quarters: 27-25 / 16-19 / 21-19 / 19-28 Topschutters Mechelen: Loubry (19), Stephens (18), Alston (17), Foerts (11), Palinckx (10) Topschutters Oostende: Booth III (26), Bratanovic (14), Van Der Vuurst De Vries (13)

clock 15:16 15 uur 16. Oostende neemt weer voorsprong in titelfinale (Journaal).

clock 22:17 22 uur 17. Oostende zet de puntjes op de i. Na de nederlaag in Mechelen van maandagavond heeft Oostende geantwoord op het veld. De titelverdediger was in de 3e wedstrijd van de titelfinale opnieuw een maatje te groot voor Kangoeroes: 86-69. Voor eigen volk drukte Oostende het gaspedaal meteen stevig in. De Amerikanen Booth en Randolph waren dit keer wel op de afspraak en stuwden hun team naar een voorsprong van 20 punten bij de rust: 50-30.



Voor eigen volk drukte Oostende het gaspedaal meteen stevig in. De Amerikanen Booth en Randolph waren dit keer wel op de afspraak en stuwden hun team naar een voorsprong van 20 punten bij de rust: 50-30.



In de 2e helft zette Kangoeroes een tandje bij. De bezoekers wonnen wel het 3e en het 4e quarter met miniem verschil, maar een volwassen Oostende liet Mechelen niet meer in de match komen.



Vrijdagavond staan Kangoeroes en Oostende voor de 4e keer tegenover elkaar in deze finale, dan opnieuw in Mechelen. Bij winst van de bezoekers is de 11e titel op rij een feit. Als Mechelen voor eigen publiek opnieuw kan stunten, volgt zondag een beslissend duel in Oostende.

clock 22:16 22 uur 16. Bekijk een verslag van game 3 tussen Oostende en Mechelen.

clock 22:15 22 uur 15. Oostende - Mechelen 86-69 (rust: 50-30). Quarters: 26-18, 24-12, 18-20, 18-19 Topschutters Oostende: Booth 21, Randolph 18, Bratanovic 11 Topschutters Mechelen: Stephens 17, Brodeur 14, Alston 13 . Oostende - Mechelen 86-69 (rust: 50-30) Quarters: 26-18, 24-12, 18-20, 18-19



Topschutters Oostende: Booth 21, Randolph 18, Bratanovic 11



Topschutters Mechelen: Stephens 17, Brodeur 14, Alston 13

clock 23:44 23 uur 44. Samenvatting Kangoeroes Mechelen - Oostende 84-74.

clock 22:05 22 uur 05. Kangoeroes veren op. De Kangoeroes uit Mechelen zijn opgeveerd in match 2. Na de pandoering zaterdag in Oostende (103-60) hebben zij de lakens uitgedeeld. De wedstrijd in de Winketkaai eindigde op 84-74. Na twee finaleduels staat het 1-1.

Dankzij uitblinkers Loubry en Alston zette Mechelen Oostende meteen met de rug tegen de muur. De titelverdediger hield de uitdager nog in zijn vizier in de eerste helft, bij de rust stond het 43-38, maar in het derde kwart ging de kustploeg kopje-onder (27-14). Het slotoffensief van Oostende (14-22) baatte niet meer.

Woensdag vindt de derde finalewedstrijd plaats, in Oostende. Wie het eerst drie keer wint, is Belgisch kampioen.



clock 21:55 21 uur 55. Mechelen - Oostende 84-74. Quarters: 26-16, 17-22, 27-14, 14-22 Topscorers Mechelen: 24 Loubry 21 Alston jr. 18 Palinckx Topscorers Oostende: 16 Booth Lii 12 Conger 11 Troisfontaines . Mechelen - Oostende 84-74 Quarters: 26-16, 17-22, 27-14, 14-22

Topscorers Mechelen: 24 Loubry 21 Alston jr.

18 Palinckx



Topscorers Oostende: 16 Booth Lii 12 Conger 11 Troisfontaines

clock 21:52 21 uur 52. Shizz Alston jr. steelt de show in de Winketkaai in Mechelen.

clock 12:25 12 uur 25. Uitgebreide samenvatting van de eerste finalewedstrijd.

clock 23:36 23 uur 36. We maken fouten op domme momenten. Dat heeft te maken met ervaring. Ik zag te weinig intensiteit bij ons. Gelukkig staat het maar 1-0 voor Oostende. We willen niet 3 keer weggespeeld worden. Maandag gaan we een ander gezicht tonen. Mechelen-coach Kristof Michiels.

clock 23:31 23 uur 31. We spelen een geweldige match. Iedereen heeft goed gespeeld, maar we mogen niet te vroeg juichen. Oostende-speler Keye van der Vuurst.

clock 22:15 22 uur 15. Oostende overklast Mechelen in match 1. Titelverdediger Oostende heeft meteen de toon gezet in de eerste wedstrijd van de Belgische basketbalfinale. Het scoorde meer dan 100 punten tegen uitdager Kangoeroes Mechelen: 103-60.

De kustploeg nam vanaf de start het initiatief en verplichtte de bezoekers tot achtervolgen. Na het eerste kwart stond Oostende 26-18 voor en bij de rust toonde het scorebord in de Versluys Dome een 54-34-stand in het voordeel van de kampioen.

Ook na de pauze bleef het team van Dario Gjergja domineren. Het mocht het laatste kwart aansnijden met een veilige voorsprong van 24 punten (76-52). Mechelen lag tegen het canvas en maakte nog maar 8 punten.



Maandagavond mogen de Kangoeroes het in eigen huis proberen.

