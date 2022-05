Elf basketbaltitels op een rij voor Oostende? "Drang om te winnen, blijft zeer groot"

"De spelers en de coaches zijn gefocust en de goesting en de drang om opnieuw te winnen, zijn zeer groot. We zorgen ervoor dat iedereen gefocust blijft. Dat we voor elke positie verschillende spelers hebben, helpt daar ook in. Die concurrentie houdt elkaar scherp. Iedereen beseft het belang." Voor het eerst is Kangoeroes Mechelen de uitdager van Oostende in de titelfinale. "Het is wel fijn om eens tegen een andere ploeg uit te komen. Het is goed dat er verandering is, al maakt het uiteindelijk ook niet zoveel uit."

Net zoals de voorbije jaren is Oostende ook nu weer favoriet om zichzelf op te volgen als landskampioen. Maar van gewenning is nog geen sprake na 10 titels op rij. "Kampioen worden went nooit en dat is ook de bedoeling", vindt Jurgen Vanpraet.

Mechelen is in de winning mood. Wij zullen vanaf het begin wakker moeten zijn.

Oostende werd vorig jaar al tot het uiterste gedreven door Mechelen in de bekerfinale, dit seizoen werd Kangoeroes knap 2e in de reguliere competitie. Aan de kust zijn ze dus op hun hoede. "Mechelen is in de winning mood", merkt Vanpraet op. "Het is een vrije jonge ploeg, dus de vermoeidheid zal daar relatiever zijn. We zullen vanaf het begin wakker moeten zijn. Op het veld verwacht ik weinig verrassingen. Wij analyseren alles heel goed en ik veronderstel dat Mechelen dat ook wel zal doen." Een extra piment in deze finale: Kangoeroes-speler Jesse Waleson wordt door Oostende uitgeleend aan de Mechelaars. "Dat is toch wat bijzonder, want op 1 juli keert hij terug naar ons. We hebben hem halfweg het seizoen uitgeleend om hem meer ervaring te laten opdoen. Daar zijn we heel blij mee. We zijn overtuigd van zijn capaciteiten."

Finale zonder Djordjevic?

Wie deze finale mogelijk ontbreekt bij Oostende is ouderdomsdeken Dusan Djordjevic. De 39-jarige spelverdeler was er vanaf het begin bij toen Oostende aan zijn indrukwekkende titelreeks begon, maar is nu op de sukkel met een vervelende hielblessure.



"In de 1e wedstrijd zal hij zeker niet spelen", zegt Jurgen Vanpraet, die nog niet verder wil kijken. "Daarna zullen we zien. Het is sowieso jammer dat hij er niet bij zal zijn. Dusan is toch een monument."

"We recupereren wel onze center Amida Brimah na een gebroken voet. Hij zit na een intensieve revalidatie weer in de selectie. Voor de ploeg is het toch een boost dat onze grootste speler er weer bij is. Zo beschikken we opnieuw over 3 centers."