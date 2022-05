Kangoeroes spelen topseizoen: "Mechelaars vinden weg naar het basketbal terug"

In 1995 verhuisde Racing Mechelen naar Antwerpen en ontstonden de huidige Antwerp Giants. Mechelen bleef sindsdien verstoken van topbasketbal, tot nu. Woensdag kon Kangoeroes Mechelen - gevormd in 2018 - voor het eerst de titelfinale behalen in zijn jonge geschiedenis. De vrouwenploeg deed het nog beter, zij wonnen onlangs de dubbel titel en beker.

Weinig steden in België hebben een rijker basketbalverleden dan Mechelen. Met legendarische spelers en een volle trofeeënkast was Racing Mechelen vorige eeuw een instituut in ons land.

De ambitieuze voorzitter Luc Katra trok in 2018 ook met de mannen- en vrouwenteams van Willebroek naar Mechelen. Een verrassing wil Meertens deze evolutie dan ook niet noemen. Dit is louter een stap in een proces dat al een tijd aan de gang is.





"Bij de vrouwen had je al een tijdje een sterke kern. Met de zussen Massey en Laure Resimont had je al heel wat talent."

"Ook de rol van sportief adviseur Tony Van den Bosch mag niet onderschat worden. Hij haalde coach Kristof Michiels binnen bij de mannen. Een heel sterke zet. Je voelt aan alles dat er een goed plan achter zit."

"Dat de mannen nu plotseling de finale halen, is toch wel een sterke prestatie. Al moeten we er wel bij zeggen dat het niveau van de Belgische competitie ook is gedaald de voorbije jaren. Wen Mukubu werd verkozen als beste Belgische speler in de competitie en is 38. Domien Loubry werd 3e en is 37. Dat zegt toch wel iets."