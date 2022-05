Coach Kristof Michiels mag met Kangoeroes Mechelen naar historische finale: "Onbeschrijfelijk gevoel"

"Dat is het werk van een heel seizoen. Samen met Joppe Mennes zijn dat de drie spelers die het uithangbord zijn van onze jeugdwerking. Dit is een geweldige ervaring voor hen, hopelijk kunnen ze ons in de finale ook helpen."

Voor Michiels is het zijn eerste seizoen als hoofdcoach. Met Mechelen mag hij dus al meteen aanschuiven in de finale. "Dat is een geweldig gevoel. Ik heb een verleden bij Leuven, dus had ik me liever tegen een andere ploeg geplaatst, maar om dit te doen in mijn eerste jaar als hoofdcoach is onbeschrijfelijk."

In de finale wacht grote favoriet Oostende. Zij rekenden in drie matchen af met Bergen en hebben al een tijdje kunnen uitrusten. Zal dat een verschil maken?

"Als je in een finale staat, dan maakt vermoeidheid niet veel uit", klinkt het vastberaden. "Wij hebben een professionele omkadering en de spelers moeten daarmee kunnen omgaan. Oostende is natuurlijk de favoriet, maar wij gaan proberen te verrassen."