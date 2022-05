Play-offs basketbal: Leuven grijpt laatste ticket voor HF, Bergen wipt Giants

clock 16:13

16 uur 13. Leuven grijpt laatste ticket voor halve finale. Leuven heeft zaterdag het laatste ticket voor de halve finales van het Belgische luik van de play-offs van de BNXT League, het Belgisch-Nederlandse basketkampioenschap, veroverd. Leuven versloeg Charleroi met 90-77 in de derde en beslissende wedstrijd van de kwartfinales. Leuven zal het in de halve finales van de nationale play-offs opnemen tegen Mechelen. Charleroi speelt tegen Limburg United in de tweede ronde van de play-offs van de BNXT League. In de tweede halve finale van de nationale play-offs neemt Oostende het op tegen Bergen, dat zich eerder zaterdag kwalificeerde na een 64-74 zege in en tegen Antwerp. .