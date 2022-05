Roel Moors blijft nog tot 2024 coach bij Duitse eersteklasser Göttingen

Roel Moors streek in de zomer van 2020 neer bij Göttingen, na een tegenvallend avontuur bij Bamberg. De voormalige succescoach van de Antwerp Giants loodste het team dit seizoen naar zijn beste resultaat van de voorbije 7 jaar. Toch greep Göttingen op de valreep naast de play-offs in de Bundesliga.



Ondanks het missen van de play-offs is Göttingen tevreden over het werk van de Belgische coach. De club heeft het contract van Moors dan ook verlengd tot medio 2024. "We zijn verheugd dat we het succesvolle werk van de voorbije twee jaar kunnen voortzetten", klinkt het.



Ook Moors is in zijn nopjes met zijn contractverlenging. "Het is geen geheim dat ik graag samenwerk met de mensen hier. Göttingen is een ambitieuze club die zich elk seizoen wil blijven ontwikkelen. Ik ben blij dat ik daar met steentje kan aan bijdragen."



De 43-jarige Moors kan de komende 2 seizoenen ook rekenen op zijn Belgische assistent Thomas Foucart. Ook hij heeft immers bijgetekend voor 2 seizoenen. "Olivier en ik hebben goed samengewerkt. Ik kan altijd op zijn loyaliteit en inzet rekenen", aldus Moors.