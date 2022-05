Bologna houdt Sam Van Rossom en Valencia uit de finale van de EuroCup

Sam Van Rossom draait met Valencia al vele jaren mee in de Europese (sub)top. Zo won hij met zijn club 3 jaar geleden nog de EuroCup. Een herhaling van dat scenario zat er dit seizoen niet in.

In de halve finales botste Valencia, ondanks het thuisvoordeel, op Bologna. De Italianen hebben met onder meer Milos Teodosic (LA Clippers), JaKarr Sampson (o.a. Philadelphia en Indiana) en Tornike Shengelia (Brooklyn, Chicago en even zelf Charleroi) jongens in huis met heel wat NBA-ervaring.

Shengelia werd zelfs pas een paar weken geleden naar Bologna gehaald, nadat de Georgiër zijn contract bij CSKA Moskou had ontbonden vanwege de oorlog in Oekraïne.

Uitgerekend die Shengelia ontpopte zich met zijn 15 punten tot een van de sleutelfiguren tegen Valencia. De Spanjaarden reden vanaf de opworp een achtervolgingsrace en leken enkel in het 3e kwart een schuchtere poging tot comeback vorm te geven.

Die kwam er uiteindelijk niet. Omdat Bologna Valencia steeds op veilige afstand hield, vloeide de spanning in het 4e kwart razendsnel uit de match. Van Rossom (9 punten) kon ook het verschil niet maken. Eindstand: 73-83. Bologna speelt volgende week de finale tegen Bursaspor.