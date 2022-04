"Het is lang geleden dat we nog zo'n spannende finale gezien hebben"

In de finale van de play-offs bij de vrouwen won Castors Braine de 1e wedstrijd op het veld van Mechelen, Kangoeroes ging vervolgens winnen op het veld van de concurrent. In de beslissende 3e match mag Castors opnieuw voor eigen publiek spelen.



"Mocht het op neutraal terrein geweest zijn, dan had ik Kangoeroes een licht voordeel gegeven. Maar thuis heeft Castors toch nog een tikkeltje surplus", meent Philip Mestdagh.



"Toch zal het voor Castors niet eenvoudig zijn om de titel thuis te houden. Het zal van details afhangen. De vermoeidheid kan wel een rol gaan spelen, want de matchen volgen elkaar snel op."



Mestdagh heeft al genoten van de finale. "Het is al lang geleden dat we nog zo'n spannende finale gezien hebben. Dat is alleen maar mooi voor het vrouwenbasketbal in België. Ik kijk uit naar een spannende 3e wedstrijd."