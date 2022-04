Kangoeroes Mechelen speelt met vuur, maar haalt wel de dubbel binnen

Kangoeroes Mechelen ging verschroeiend van start in het Stade Gaston Reiff. In het eerste kwart kon Castors Braine nog enigszins volgen (15-24), maar bij de rust hadden de bezoekers bijna dubbel zoveel punten gemaakt (26-47).

Titel op zak? Neen, want de 7-voudige landskampioen beet stevig van zich af na de pauze. De voorsprong van Mechelen smolt als sneeuw voor de zon.

In het vierde kwart leek zelfs een 8e titel voor Braine in de maak. Het team leidde met 64-62, maar toen schoten de Kangoeroes weer wakker.

Met 68-76 was de buit en de allereerste titel voor de fusieclub binnen. Coach Arvid Diels was er ook in 2010 bij met Sint-Katelijne-Waver.