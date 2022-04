Castors Braine en Kangoeroes Mechelen houden elkaar in evenwicht in titelgevecht

In een "best of three" mogen Castors Braine en Kangoeroes Mechelen het uitvechten voor de titel in het vrouwenbasketbal.

Kangoeroes Mechelen won vorige maand de halve finale in de beker tegen Castors Braine. Maar het team van de zussen Massey verloor het eerste play-off-duel aanvankelijk met 69-82. Castors Braine zette zo een eerste stap richting een 8e titel in negen jaar.

Vandaag kon Castors Braine zich in eigen huis verzekeren van de titel. Won Mechelen, dan valt de beslissing volgende week vrijdag pas.

En zo geschiedde, net zoals in de heenwedstrijd kwam Mechelen op voorsprong. In het laatste kwart kwam Castors Braine nog even langszij, maar de nieuwe fusieclub van Mechelen toonde zich in het zenuwslopende slot toch weer de betere.

Het sloot af met een 59-66-overwinning en houdt zo toch de hoop op de titel in leven. Vrijdag volgt de finale ontknoping in Braine.