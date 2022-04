Castors Braine zet tegen Kangoeroes Mechelen een grote stap richting 8e titel

In een best of three vechten Castors Braine en Kangoeroes Mechelen voor de titel in het vrouwenbasketbal.

Kangoeroes Mechelen won vorige maand de bekerfinale tegen Castors Braine. Vanavond ging het team van de zussen Massey aanvankelijk voort op dat elan. Thuisploeg Mechelen leidde na het 1e kwart met een 20-15 bonus.



Daarna draaide Castors Braine de rollen om. 20-15 werd 35-46 aan de rust. Daarna was de trein van de zevenvoudige kampioen helemaal vertrokken.

Volgende week dinsdag kan Castors Braine zich in eigen huis verzekeren van de titel. Wint Mechelen, dan valt de beslissing volgende week vrijdag pas in Braine.