Zege en nederlaag in poulefase volstaan niet voor Team Antwerp op Masters 3x3 in Manilla

clock 14:19 14 uur 19. De poulefase is het eindstation voor Team Antwerp. Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thibaut Vervoort en Caspar Augustijnen zijn er vandaag niet in geslaagd om de poulefase te overleven op de Masters 3x3-basketbal in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Team Antwerp klopte eerst het Australische Melbourne met 19-15, om vervolgens met 21-13 te verliezen van het Mongolische Sansar. Door de 22-16 zege van Melbourne tegen Sansar eindigde Team Antwerp als derde en laatste in de groep en is het uitgeschakeld. Rafael Boogaerts was in beide matchen de Belgische topschutter. Hij kwam tot achtereenvolgens zeven en vijf punten. Eind maart won het Belgische viertal nog het 3x3-toernooi in Dubai. Dat gold als kwalificatietoernooi voor de Masters in Manilla. . De poulefase is het eindstation voor Team Antwerp Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thibaut Vervoort en Caspar Augustijnen zijn er vandaag niet in geslaagd om de poulefase te overleven op de Masters 3x3-basketbal in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Team Antwerp klopte eerst het Australische Melbourne met 19-15, om vervolgens met 21-13 te verliezen van het Mongolische Sansar. Door de 22-16 zege van Melbourne tegen Sansar eindigde Team Antwerp als derde en laatste in de groep en is het uitgeschakeld.

Rafael Boogaerts was in beide matchen de Belgische topschutter. Hij kwam tot achtereenvolgens zeven en vijf punten.

Eind maart won het Belgische viertal nog het 3x3-toernooi in Dubai. Dat gold als kwalificatietoernooi voor de Masters in Manilla.



clock 11:52 Mooi blok van Augustijnen in het begin van de wedstrijd:. 11 uur 52. Mooi blok van Augustijnen in het begin van de wedstrijd:

clock 11:51 11 uur 51. Team Antwerp verliest tweede wedstrijd. Team Antwerp heeft de goede lijn van in de eerste wedstrijd niet kunnen doortrekken tegen Sansar uit Mongolië. De Belgen, het tweede reekshoofd in Manilla, acteerden onherkenbaar en misten heel veel shots. De Mongoliërs profiteerden om weg te snellen in het slot van de wedstrijd: 13-21. Door de verrassende nederlaag zijn Vervoort en co. plots niet meer zeker van een plaats in de volgende ronde. Door het grote puntenverschil zou het wel eens kunnen zijn dat Melbourne nog over Team Antwerp wipt naar de tweede plaats. De Australiërs moeten dan wel hun wedstrijd winnen tegen Sansar. . Team Antwerp verliest tweede wedstrijd Team Antwerp heeft de goede lijn van in de eerste wedstrijd niet kunnen doortrekken tegen Sansar uit Mongolië. De Belgen, het tweede reekshoofd in Manilla, acteerden onherkenbaar en misten heel veel shots. De Mongoliërs profiteerden om weg te snellen in het slot van de wedstrijd: 13-21.

Door de verrassende nederlaag zijn Vervoort en co. plots niet meer zeker van een plaats in de volgende ronde.

Door het grote puntenverschil zou het wel eens kunnen zijn dat Melbourne nog over Team Antwerp wipt naar de tweede plaats. De Australiërs moeten dan wel hun wedstrijd winnen tegen Sansar.

clock 11:35 11 uur 35.

clock 11:35 11 uur 35.

clock 11:35 11 uur 35.

clock 11:35 11 uur 35.

clock 10:14 10 uur 14. Team Antwerp walst over qualifier in eerste poulewedstrijd. Team Antwerp is in de Filipijnen uitstekend begonnen aan de 2e manche van de 3x3 World Tour. Met Melbourne, een qualifier, hadden de Belgen geen problemen. De Belgen sloegen meteen een ruime kloof en konden het zich permitteren om daarna wat gas terug te nemen. In het slot kwam Melbourne toch nog even gevaarlijk opzetten, maar de ervaring van Team Antwerp gaf de doorslag: 19-15. Raf Bogaerts was de topschutter met 7 punten, Caspar Augustijnen, die de eerste World Tour-manche nog miste door een coronabesmetting, maakte zijn debuut. Om 11.25 uur moet Antwerp al opnieuw aan de bak. Dan is Sansar uit Mongolië de tegenstander. . Team Antwerp walst over qualifier in eerste poulewedstrijd Team Antwerp is in de Filipijnen uitstekend begonnen aan de 2e manche van de 3x3 World Tour. Met Melbourne, een qualifier, hadden de Belgen geen problemen.

De Belgen sloegen meteen een ruime kloof en konden het zich permitteren om daarna wat gas terug te nemen. In het slot kwam Melbourne toch nog even gevaarlijk opzetten, maar de ervaring van Team Antwerp gaf de doorslag: 19-15.

Raf Bogaerts was de topschutter met 7 punten, Caspar Augustijnen, die de eerste World Tour-manche nog miste door een coronabesmetting, maakte zijn debuut.

Om 11.25 uur moet Antwerp al opnieuw aan de bak. Dan is Sansar uit Mongolië de tegenstander.

clock 28-05-2022 28-05-2022.