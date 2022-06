Alles wat je moet weten over het WK 3x3-basketbal in Antwerpen

De Groenplaats in Antwerpen ontvangt van 21 tot 26 juni de wereldtop in het 3x3 basketbal. Ontdek hier alles wat je moeten weten over het WK 3x3, dat volledig te volgen is bij Sporza.

Waar en wanneer vindt het WK precies plaats?

Antwerpen is dit jaar de gaststad voor het WK. Op de Groenplaats in het hart van de stad wordt een tijdelijk basketbalstadion opgetrokken dat plaats biedt aan 1.700 toeschouwers. Op de Grote Markt is er ook een terrein waar de deelnemers kunnen opwarmen.



Het WK gaat van start op dinsdag 21 juni. De poulefase loopt tot en met vrijdag 24 juni. De 1/8e finales en 1/4e finales worden gespeeld op zaterdag 25 juni, de halve finales en de finales zijn op zondag 26 juni.



Hoe kan ik er zelf bij zijn?

Het stadion op de Groenplaats is vrij toegankelijk. Wie zeker wil zijn van een plaatsje bij de kwalificatiewedstrijden van de Belgische mannen en vrouwen, kan voor die sessies een plaatsje reserveren. Voor de prijs van het ticket krijg je 2 consumpties in de plaats.



In totaal zijn al meer dan 5.000 kaartjes de deur uit. Wie er nog bij wil zijn, zal zich dus moeten reppen, want enkele sessies zijn al uitverkocht.

Doen er Belgen mee?

België mag als gastland zowel bij de mannen als de vrouwen deelnemen. De mannen, de 3x3 Belgian Lions, begeesterden vorig jaar nog de natie door 4e te worden op de Olympische Spelen. De meeste spelers zijn afkomstig uit Antwerpen en willen maar wat graag schitteren in eigen stad.



In tegenstelling tot de mannen zijn de Belgische vrouwen niet actief in het 3x3-profcircuit. De speelsters werden geselecteerd uit de groep van de 5x5 Belgian Cats. Dat maakt het lastig om op voorhand de waardeverhoudingen in te schatten, maar zelf zijn de Cats bijzonder ambitieus: ze gaan voor niets minder dan een medaille.

Laure Resimont speelde vorig jaar ook al het EK 3x3.

Welke wedstrijden zijn te zien op Sporza?

Simpel: alles. Het WK in Antwerpen is vanaf de eerste tot de laatste minuut te volgen met livestream bij Sporza.



Daarnaast zullen ook heel wat wedstrijden live te zien zijn op Eén, Canvas of Ketnet. De matchen van de Belgian Cats en Belgian Lions volgen we natuurlijk met bijzondere aandacht op alle kanalen.

Wat is 3x3 basketbal eigenlijk?

3x3 basketbal is een snellere variant van 5x5 basketbal die gespeeld wordt op een half terrein en meestal outdoor beoefend wordt. Elk team bestaat uit 3 spelers en 1 reservespeler. Er mag voortdurend gewisseld worden. Een wedstrijd duurt 10 minuten of eindigt wanneer één team 21 punten gemaakt heeft. Elke score telt voor één punt, voor een score van buiten de tweepuntlijn (= driepuntlijn bij 5x5) krijg je twee punten. Voor elke aanval geldt er een shotclock van 12 seconden. Binnen die tijd moet er gescoord worden. Dat zorgt ervoor dat er heel snel gespeeld wordt. De bal is iets kleiner dan een gewone basketbal: hij heeft het formaat van een vrouwenbal, maar wel het gewicht van een mannenbal. Na elke score of steal moet de bal "gecleard" worden buiten de tweepuntlijn. Fouten worden geteld per team. Vanaf 7 ploegfouten krijg je 2 vrijworpen. Vanaf de 10e fout zijn het 2 vrijworpen én balbezit.



Welk type speler heb je ervoor nodig?

Terwijl je bij 5x5 basketbal in een team vaak uiteenlopende types hebt, van klein tot groot, zie je in 3x3 doorgaans spelers die qua fysiek nogal overeenkomen en die zowel in verdediging als in aanval hun mannetje kunnen staan. Spelers die van alle markten thuis zijn, komen in 3x3 vaak beter tot hun recht dan een speler die uitblinkt in één aspect van basketbal. Hoe polyvalenter, hoe beter. Fysiek is er ook wat meer toegelaten, dus wie tegen een stootje kan, is ook in het voordeel.