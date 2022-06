Pick and roll? Floater? Met deze basketbaltermen bent u helemaal klaar voor het WK 3x3

Het WK 3x3 begint vandaag in ons land. Hoe deze spectaculaire basketbalvariant gespeeld wordt, leggen Belgian Lion Nick Celis en Belgian Cat Julie Vanloo haarfijn uit. Hoort u het ook in Keulen donderen bij termen als crossover, pick & roll of floater? Dan spijkert Nick Celis uw basketbalkennis nog even bij met 5 termen die u de komende dagen mogelijk wel eens zult horen.