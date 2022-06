3x3 = 9 namen om in de gaten te houden tijdens het WK in Antwerpen

Hailey Van Lith: supertalent en protegé van Kobe Bryant

De amper 20-jarige Haily Van Lith heeft alles om uit te groeien tot een van de absolute sterren van dit WK. De 1,70m grote spelverdeelster heeft een brede waaier aan offensieve mogelijkheden en kan dodelijk zijn van achter de tweepuntlijn én met haar sterke drives naar de ring.

Van Lith is actief in het Amerikaanse universiteitsbasketbal, waar ze een van de sterkhouders is bij Louisville. Ze staat nu al in het scoutingboekje van alle WNBA-teams.



3x3 is niet nieuw voor Van Lith, die op het WK U18 in 2019 schitterde en haar land naar het goud loodste. Dat hoopt ze nu te herhalen op het allerhoogste niveau.

Daarbij krijgt ze mogelijk hulp van bovenaf: de betreurde NBA-ster Kobe Bryant was al tijdens de middelbare school haar mentor en Van Lith was ook heel close met Gigi Bryant, die net als haar vader om het leven kwam in de fatale helikoptercrash.