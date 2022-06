WK 3x3: Perfecte 1e dag voor Belgian Lions, ook Amerikanen starten sterk

clock 22:37 22 uur 37. Dunks! Amerikanen verzorgen het spektakel tegen Slovenië. Dunks! Amerikanen verzorgen het spektakel tegen Slovenië

clock 22:25 22 uur 25. Knappe alley-oop-dunk van Iverson.

clock 22:20 22 uur 20. De VS starten tegen Slovenië met een prachtig blockshot.

clock 22:12 22 uur 12. Ook 2 op 2 voor Team USA. De Amerikanen beginnen net zoals België met een perfect rapport aan dit WK. Slovenië is niet opgewassen tegen de titelverdediger en krijgt een 22-9 om de oren. Dit was meteen de laatste wedstrijd van de 1e dag op dit WK 3x3. Morgen zijn we opnieuw van de partij vanaf 11 uur en in de avondsessie komen ook de Belgian Cats voor het eerst in actie.



Dit was meteen de laatste wedstrijd van de 1e dag op dit WK 3x3. Morgen zijn we opnieuw van de partij vanaf 11 uur en in de avondsessie komen ook de Belgian Cats voor het eerst in actie.

clock 22:12 22 uur 12. De laatste wedstrijd van de avond is begonnen. Geniet nu van de Verenigde Staten tegen Slovenië.

clock 21:57 21 uur 57. WK 3x3 basketbal Twee op twee: Belgian Lions maken perfecte start op WK 3x3 in Antwerpen

clock 21:33 21 uur 33. De Lions komen eraan. Spanje kan na dag 1 een perfect rapport voorleggen. De Spaanse vrouwen verslaan Chili in hun 2e wedstrijd. Voor de Chileense vrouwen was het dan weer de 2e nederlaag in evenveel wedstrijd. Maar belangrijker: het is aan de Belgian Lions nu!

clock 21:00 21 uur . Brutus slaat genadeloos toe in de slotseconden met 2 bommen.

clock 20:56 20 uur 56. USA klopt Oostenrijk. Oostenrijk komt in het slot nog langszij, maar Team USA houdt het hoofd koel. De Amerikanen droppen bij 17-17 twee bommen en tellen zo de Oostenrijkers uit: 21-17. De les die we leren uit de 1e match van de Verenigde Staten: ze zijn aartsgevaarlijk van achter de tweepuntlijn en dan vooral Kidani Brutus. Hij tekende voor 5 van de 6 Amerikaanse tweepunters. Om 21.10 uur is er nog Spanje-Chili bij de vrouwen, daarna is het aan de Belgian Lions.



De les die we leren uit de 1e match van de Verenigde Staten: ze zijn aartsgevaarlijk van achter de tweepuntlijn en dan vooral Kidani Brutus. Hij tekende voor 5 van de 6 Amerikaanse tweepunters.



Om 21.10 uur is er nog Spanje-Chili bij de vrouwen, daarna is het aan de Belgian Lions.

clock 20:48 20 uur 48. Titelverdediger USA neemt het op tegen Oostenrijk

clock 20:46 20 uur 46. Amerikaan deelt stevig blockshot uit aan Oostenrijker. Amerikaan deelt stevig blockshot uit aan Oostenrijker

clock 20:11 20 uur 11. Canada walst over Israël. De Canadese vrouwen vegen Israël op een hoopje met 22-5. De volgende wedstrijd is die van Oostenrijk tegen de Amerikanen, twee concurrenten van de Belgian Lions. Team USA is overigens de titelverdediger op dit WK, al zijn de Amerikanen hier met 4 andere spelers dan 3 jaar geleden in Amsterdam.



Team USA is overigens de titelverdediger op dit WK, al zijn de Amerikanen hier met 4 andere spelers dan 3 jaar geleden in Amsterdam.

clock 20:07 20 uur 07. We maken ons op voor de laatste sessie op dag 1 van dit WK. Israël-Canada bij de vrouwen is de eerste affiche.

clock 19:48 19 uur 48. Belgische 3x3-mannen starten met zege: "Als ze volgende match winnen zijn ze zo goed als zeker van volgende ronde". Belgische 3x3-mannen starten met zege: "Als ze volgende match winnen zijn ze zo goed als zeker van volgende ronde"

clock 19:42 19 uur 42. Hoe leeft het WK 3x3 bij de mensen in Antwerpen? Hoe leeft het WK 3x3 bij de mensen in Antwerpen?

clock 19:18 19 uur 18. Einde van sessie 3. Met Oostenrijk-Egypte hebben we meteen ook de laatste match van sessie 3 gehad. De Oostenrijkers waren meer dan een maatje te groot voor Egypte: 22-8. Egypte is straks de 2e tegenstander van de Belgen op dit WK. Afspraak om 21.35 uur.



Egypte is straks de 2e tegenstander van de Belgen op dit WK. Afspraak om 21.35 uur.

clock 18:33 18 uur 33.

clock 18:32 18 uur 32. Spanje overklast Oranje. Spanje heeft Nederland een lesje geleerd. De Nederlandse vrouwen verloren met 22-9 tegen het team van Sandra Ygueravide. De voormalige nummer 1 van de wereld deelde zelf de genadestoot uit van achter de tweepuntlijn. Om 19.05 uur krijgen we nog Oostenrijk-Egypte als afsluiter van de 3e sessie. Interessant duel, want die landen zitten in dezelfde poule als de Belgian Lions.



Om 19.05 uur krijgen we nog Oostenrijk-Egypte als afsluiter van de 3e sessie. Interessant duel, want die landen zitten in dezelfde poule als de Belgian Lions.

clock 18:29 18 uur 29. Canada walst over Chili. Ziomara Morrison en co zijn gewogen en te licht bevonden door Canada. De Canadese vrouwen winnen hun eerste match met ruim verschil: 21-10. In dezelfde poule kunt u nu genieten van het duel tussen Spanje en Nederland, twee landen die met ambitie naar dit WK zijn afgezakt.



In dezelfde poule kunt u nu genieten van het duel tussen Spanje en Nederland, twee landen die met ambitie naar dit WK zijn afgezakt.