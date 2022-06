Twee op twee: Belgian Lions maken perfecte start op WK 3x3 in Antwerpen

Een WK in eigen land met de steun van een dolenthousiast publiek op de Groenplaats in Antwerpen leek tegen Egypte enkel in het begin van de wedstrijd voor een tikkeltje nervositeit te zorgen.

De Egyptenaar hielden dankzij dirigent Mido verrassend gelijke tred, maar dan smoorden de Belgische mannen de Egyptische hoop pijlsnel in de kiem.

Daarvoor hadden de Lions niet eens scoremachine Vervoort nodig. Die had na zijn knalprestatie tegen Slovenië (13 punten) een relatief rustige match. Het was nieuwkomer Maxime Depuydt dit dit keer in de rol van afwerker kroop.

Depuydt, die de voorkeur kreeg op vaste waarde Bogaerts in de Belgische WK-selectie, bewees dat hij zijn plaats heeft in dit team. Met 10 punten, waarvan 3 tweepunters, stuwde hij de Lions naar een al bij al makkelijke overwinning: 21-12.

Een perfecte start dus voor de Belgen, die nu mogen genieten van een dagje rust. Donderdag komen ze opnieuw in actie. Dan wachten de moeilijkste opdrachten in deze poule, met de VS en Oostenrijk. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar de kwartfinales, de nummers 2 en 3 gaan naar de 1/8e finales.