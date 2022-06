Belgian Lions drijven op enthousiasme van fans naar vlotte zege in 1e WK-opdracht

clock 17:58 17 uur 58. België wint zijn eerste match. Bij 20-16 mag Vervoort naar de vrijworplijn en hij telt Slovenië definitief uit. De Belgian Lions beginnen met een 21-16-overwinning, tot groot jolijt van een enthousiast publiek. . België wint zijn eerste match Bij 20-16 mag Vervoort naar de vrijworplijn en hij telt Slovenië definitief uit. De Belgian Lions beginnen met een 21-16-overwinning, tot groot jolijt van een enthousiast publiek.

clock 17:56 17 uur 56. Bom van Vervoort. Vervoort gooit opnieuw een tweepunter binnen, zijn 3e al: 20-16, het stadion ontploft. Nog één puntje en de zege is binnen voor de Belgen.

clock 17:55 17 uur 55. 4 punten verschil. Met nog anderhalve minuut te gaan is kloof iets kleiner geworden. De Lions hebben nog een bonus van 4 punten: 18-14. "Vier punten is niet gigantisch veel. Opletten geblazen", waarschuwt onze co-commentator Jonas Foerts.

clock 17:52 17 uur 52. Nog 3 minuten. We naderen de slotfase van de wedstrijd. Met iets minder dan 3 minuten op de klok mag De Valck naar de vrijworplijn, maar hij mist 2 keer. Zo blijft het 17-12.

clock 17:50 17 uur 50.

clock 17:49 17 uur 49. Het samenspel tussen Celis en Vervoort is om duimen en vingers bij af te likken. "Clark Kent" biedt "Must see TV" een makkelijke score aan. Knappe assist, dito afwerking.

clock 17:47 17 uur 47. Depuydt laat zich gelden. Depuydt is bij het team gehaald voor zijn tweepunter, maar laat zien dat hij het ook onder de ring kan. Na een knappe beweging legt hij de 11-6 binnen.

clock 17:45 17 uur 45. Slovenië zoekt zijn heil vooral achter de tweepuntlijn, maar de Sloveense bommen zijn voorlopig niet echt secuur. Zo blijft de kloof van vijf punten op het bord. 10-5 voor de Lions halfweg de wedstrijd.

clock 17:43 17 uur 43. België is voorlopig baas in deze wedstrijd, al kan Slovenië de kloof wel wat verkleinen met een tweepunter van Hirschmann: 9-5.

clock 17:40 17 uur 40. Opnieuw Vervoort. Wat een geweldige sfeer op de Groenplaats, die helemaal uit zijn dak gaat wanneer Vervoort al zijn tweede tweepunter binnen knalt. De sterspeler van de Belgen legt meteen ook een open lay-up binnen. De Lions hebben hun start niet gemist, het staat 6-0!



De Lions hebben hun start niet gemist, het staat 6-0!

clock 17:39 17 uur 39. Vervoort opent de score. Het stadion ontploft wanneer Thibaut de score opent met een tweepunter, Celis doet er meteen een dunkje bij. 3-0 voor de Belgen.

clock 17:38 17 uur 38. De Groenplaats davert op haar grondvesten bij de entree van de Belgen. We zijn er klaar voor!

clock 17:33 17 uur 33. Het is aan de Belgian Lions. Een zonovergoten stadion en een enthousiast publiek: de ingrediënten voor een mooie wedstrijd van de Belgen zijn alvast aanwezig. We verwachten zo dadelijk de Belgian Lions in de arena.

clock 17:03 17 uur 03. Wat is de eerste indruk van het WK bij fans en toeschouwers?

clock 17:02 17 uur 02. "Benieuwd naar Depuydt". Vaste waarde Raf Bogaerts is er verrassend niet bij op dit WK. Luik-speler Maxime Depuydt kreeg de voorkeur in de Belgische selectie. "Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren met Depuydt in het team", zegt Dennis Xhaët.



"Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren met Depuydt in het team", zegt Dennis Xhaët.

clock 17:00 17 uur . De wedstrijden van vandaag, tegen Slovenië en Egypte, dat zijn de matchen die de Belgen niet mogen verliezen. Dennis Xhaët.

clock 16:57 16 uur 57. Kijk met livestream of op Eén. Het begin van de 3e sessie van vandaag kunt u naast de livestream ook volgen op Eén. We serveren u Nederland-Israël bij de vrouwen als opwarmertje voor de wedstrijd tussen België en Slovenië, die om 17.30 uur van start gaat.

clock 16:51 16 uur 51. De Belgen bevinden zich momenteel nog op het opwarmveld, dat voor de gelegenheid is opgebouwd in de schaduw van het Antwerpse stadhuis. Over enkele ogenblikken maken ze de oversteek naar de Groenplaats, want over een dik halfuur is het aan de Lions.



Over enkele ogenblikken maken ze de oversteek naar de Groenplaats, want over een dik halfuur is het aan de Lions.

clock 16:16 16 uur 16.