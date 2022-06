Word zelf koning van het 3x3 basketbal met de nieuwe Hoops-app

Juni staat in het teken van het WK 3x3 basketbal in Antwerpen. Kijken naar 3x3 is leuk, maar zelf spelen is leuker natuurlijk. Het goede nieuws is dat daarvoor niet veel nodig is: een ring, een half basketbalveld, een bal… en een tegenstander natuurlijk.

Om die tegenstander te vinden heeft Basketbal Vlaanderen de nieuwe Hoops -app ontwikkeld.

Wil je 1 tegen 1, 3 tegen 3 of 5 tegen 5 spelen, met de app kan je basketbalpleintjes in jouw stad, gemeente of de rest van Vlaanderen vinden om je skills te tonen. Je kan tegenstanders uitdagen voor een wedstrijdje en je eigen statistieken bijhouden.

Ben je het beu om telkens op het pleintje in jouw buurt te spelen? Of tegen dezelfde tegenstanders? Of nog erger: je vindt geen tegenstander om je favoriete sport tegen te spelen.

De Hoops-app is gemaakt om je te helpen om nieuwe pleintjes te leren kennen en mensen te vinden om met en tegen elkaar te basketballen. In Gent, Antwerpen, Leuven, Kortrijk, Blankenberge, Zonhoven... overal in Vlaanderen eigenlijk.

"We zijn zeker dat het WK 3x3 elke dag uitverkocht zal zijn, maar waar het echt om draait, is alles wat er rond het WK gebeurt", zegt de Antwerpse schepen van Sport Peter Wouters.

"We willen zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Met de Hoops-app kan je een wedstrijd programmeren zoals je dat met een game doet op de Playstation."