Verrassing van formaat: vaste waarde Raf Bogaerts haalt WK 3x3-selectie niet, Maxime Depuydt wel

De WK-selectie van de Belgian Lions werd vanmiddag officieel bekendgemaakt: mét Depuydt en zonder Bogaerts.



De 29-jarige Depuydt is al jaren een vaste waarde in de Belgische 1e klasse, maar op het 3x3-circuit is hij relatief nieuw. Vorige week speelde hij met Team Antwerp, de hofleverancier van de 3x3 Belgian Lions, nog een toernooi in Oostenrijk.

Team Antwerp trad toen aan met Nick Celis, Bryan De Valck, Thibaut Vervoort en Depuydt. Vaste waarde Raf Bogaerts speelde op datzelfde toernooi met Team Merksem, de satellietploeg van Team Antwerp. En dat was blijkbaar een voorbode voor het WK. Depuydt haalde met die andere drie de selectie.





De niet-selectie van Bogaerts, die in Antwerpen een WK in eigen stad kon spelen, is opvallend: hij was de voorbije 2 jaar een vaste waarde in het team. Hij was er ook bij op de Olympische Spelen, toen België knap 4e werd. Na de Spelen werd hij net als Vervoort beloond met een profcontract.