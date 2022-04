Belgen zitten op WK 3x3 in groep met o.a. titelverdediger Verenigde Staten

Er is vandaag geloot voor het WK basketbal 3x3 later dit jaar in Antwerpen. De 20 ploegen bij de mannen en de vrouwen werden ingedeeld in 4 groepen van telkens 5 landen.

De 3x3 Belgian Lions, het vierde reekshoofd, treft in de groepsfase al de Verenigde Staten. Dat is het vijfde reekshoofd. Dat land werd in 2019 wereldkampioen bij de laatste editie van het WK in Amsterdam.

Naast de VS treffen de Belgen ook Oostenrijk, Egypte en een nog te bepalen team. Dat laatste team komt er ter vervanging van Rusland dat werd uitgesloten na de invasie in Oekraïne.

Bij de vrouwen werd België ondergebracht in groep C, met Polen, Mongolië, Egypte en de Dominicaanse Republiek.

De groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie werken barragewedstrijden af.