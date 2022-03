Opluchting voor Belgische 3x3-kapitein Nick Celis: "Kruisband is niet gescheurd"

Nick Celis blesseerde zich zaterdagavond tijdens een wedstrijd in de zaal met tweedeklasser Oxaco Boechout. Zondag tekende hij trekkebenend present tijdens de finale van de Beker van België en vreesde hij nog voor het einde van zijn seizoen.



Maar onderzoek in het ziekenhuis heeft aangetoond dat de blessure minder erg is dan aanvankelijk gevreesd. "De symptomen wezen op een kruisbandletsel, maar werden veroorzaakt door de impact. Door een enorme hoeveelheid vocht in mijn knie is bewegen heel moeilijk en pijnlijk", zegt Celis.



"Dat vocht is er nu uitgetrokken, binnen een tweetal weken zou het echt wel beter moeten gaan. Dit is veel beter nieuws dan ik verwacht had."



Celis is de kapitein van de 3x3 Belgian Lions die vorige zomer nog knap 4e werden op de Olympische Spelen. In juni hopen ze in eigen land te schitteren op het WK, dat plaatsvindt in Antwerpen.