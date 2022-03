Domper voor 3x3 Lions: kapitein Nick Celis loopt mogelijke zware knieblessure op

Nick Celis is naast het 3x3 ook actief in het gewone basketbal, bij tweedeklasser Oxaco Boechout. Bij een ongelukkig contact tijdens een wedstrijd heeft Celis zaterdagavond een zware knieblessure opgelopen. "Ik vrees een gescheurde kruisband", zegt Celis, die maandag verder onderzocht zal worden.



De blessure van Celis is een opdoffer voor Team Antwerp, het beste Belgische 3x3-team dat 4e staat op de wereldranglijst en een van de sterkste teams in het 3x3-circuit.



Ook voor de 3x3 Lions is het uitvallen van Celis een ferme streep door de rekening. Celis is de kapitein en de bezieler van het team en staat op dit moment 5e op de wereldranking in het 3x3 basketbal. Het WK vindt in juni plaats in Antwerpen, uitgerekend in Celis' thuisstad Antwerpen.