Kortrijk haalt na Philip Mestdagh, ook basketbalcoach Christophe Beghin binnen

De 42-jarige Christophe Beghin begon zijn trainerscarrière in 2019 op de bank van Antwerp. Met de Antwerpse topclub verzekerde hij zich van de Belgische beker. De oud-speler van Charleroi werd daar in januari wandelen gestuurd. Sindsdien zit Beghin zonder club.

Volgend seizoen mag hij opnieuw zijn coachplunje aanmeten. Deze keer is het er eentje van House of Talents Spurs. Bij Kortrijk, dat in de Belgische Topdivision One uitkomt, zal hij Jeroen Debaveye vervangen.

“De keuze voor Christophe Beghin past perfect in het project van de House of Talents Spurs, waarbij we met een ideale mix van jeugd en ervaring de stap naar BNXT-League willen zetten", legt Kortrijk-voorzitter Steve Rousseau uit in een persbericht.

Kortrijk staat momenteel op de 8e plaats in de TDM1 met een record van 9 overwinningen en 4 nederlagen.

Bij de vrouwen had Kortrijk al gekozen voor Philip Mestdagh, de voormalige coach van de Belgian Cats, om zijn ploeg volgend seizoen te begeleiden in de hoogste afdeling van de vrouwenploeg. Hij vervangt Benny Mertens, ook een voormalig coach van de nationale ploeg.