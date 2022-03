20.000 carrièrepunten en een emotioneel fanmoment: Stephen Curry verovert alle NBA-harten

LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O'Neal ...

En nu ook Stephen Curry.

Het 33-jarige werpwonder van de Golden State Warriors schaarde zich gisteren - met een zoveelste driepunter - in het rijtje van NBA-spelers die 20.000 punten of meer gemaakt hebben in hun carrière.

Voor eigen publiek pakte Curry vannacht opnieuw uit met straffe cijfers. Tegen de Denver Nuggets was hij de auteur van 34 punten, 9 rebounds en 3 assists. Dat leverde de ploeg uit San Francisco een overtuigende 113-102-zege op.



Bij de thuisploeg greep regerend MVP Nikola Jokic net naast zijn negentiende triple-double van het seizoen (23 punten, 12 rebounds, 9 assists).

Golden State komt door deze tweede opeenvolgende overwinning - na een reeks van vijf nederlagen - in de stand van de Western Conference naast nummer twee Memphis (45 overwinningen, 22 nederlagen), achter de autoritaire leider Phoenix (53-13). De Nuggets blijven op de 6e plaats bengelen.

