Kyrie Irving pakt uit met "masterclass" van 50 punten, Warriors maken einde aan vormdip

Durant, die sinds enkele wedstrijden opnieuw fit is, beleefde een rustige avond met 14 punten. Dat kon de ster van de Brooklyn Nets zich veroorloven, aangezien Irving zijn hoogste score in een wedstrijd benaderde (57 punten).

Warriors knopen nog eens aan met zege

Na 5 nederlagen op rij weten de Golden State Warriors weer wat winnen is. In eigen huis was het een maatje te groot voor de LA Clippers: 112-97.

Een broodnodige zege, want Steph Curry en co. zijn in de stand weggezakt naar de 3e plaats. Memphis wipte over de Warriors, de Phoenix Suns zijn al langer niet meer in het vizier.

Golden State speelt 5 van zijn komende 6 wedstrijden in het eigen Chase Center. Daar hoopt de ploeg gebruik van te maken om een reeks neer te zetten na een paar lastige weken.