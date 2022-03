Phoenix wint de topper bij Miami en is als 1e team zeker van de play-offs

Phoenix kon in Miami opnieuw rekenen op topschutter Devin Booker, die de voorbije 4 wedstrijden gemist had. Spelverdeler Chris Paul ligt wel nog steeds in de lappenmand met een gebroken duim, bij thuisploeg Miami ontbrak met Jimmy Butler ook een belangrijke pion.



De bezoekers misten in Miami hun start, maar knokten zich daarna in de wedstrijd en namen dan de regie over. Devin Booker flirtte met een triple double, hij was goed voor 23 punten, 9 assists en 8 rebounds en dirigeerde de Suns uiteindelijk nog naar een ruime zege: 90-111.



Phoenix telt nu 53 zeges en 13 nederlagen, met voorsprong het beste rapport in de NBA. Ook op verplaatsing kunnen de Suns de beste cijfers voorleggen, met amper 6 nederlagen in 31 uitwedstrijden.



Dankzij de winst in de topper bij Miami is Phoenix als eerste zeker van deelname aan de play-offs. Vorig seizoen verloren de Suns de NBA-finale tegen de Milwaukee Bucks.