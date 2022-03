Limburg United-voorzitter na bekertriomf: "Dit bevestigt dat we goed bezig zijn als club"

Oostende had dit seizoen nog niet verloren in België, de winst van Limburg United was dan ook een enorme stunt. "Deze dag gaan we nooit vergeten. Oostende was tot nog toe oppermachtig en niemand gaf ons een schijn van kans, maar in één match is alles mogelijk", reageert een trotse Maarten Bostyn.



"Ik voelde al de hele week dat de jongens er klaar voor waren. Intrinsiek hebben we ook gewoon een goeie ploeg, maar we hebben een moeizame start van het seizoen gehad en die hebben we niet meer kunnen rechttrekken in de reguliere competitie."



"In de bekerfinale hebben de spelers met hart en ziel gevochten en bewezen wat ze waard zijn. Ze hebben een fenomenale prestatie geleverd. Dit is echt fantastisch, hiervoor doe je het."