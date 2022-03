Sebastien Bellin, 6 jaar na de aanslagen in Brussel: "Het blijft een overlevingstocht"

Dag op dag 6 jaar geleden werd ons land in het hart geraakt door de bloederige aanslagen in Brussel. Voormalig basketbalspeler Sebastien Bellin (43) overleefde de bommen op de luchthaven van Zaventem. "Als je mijn huidige toestand vergelijkt met hoe ik er 6 jaar geleden aan toe was, dan mag ik me nog altijd zeer gelukkig prijzen."