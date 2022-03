Laure Resimont blikt vooruit op bekerfinale en een eventuele dubbelslag: "We hebben een grote kans"

Sinds dit seizoen gaat de vrouwenploeg van Kangoeroes Mechelen een samenwerking aan met Sint-Katelijne-Waver. Onder anderen Belgian Cats Laure Resimont, Billie en Becky Massey maakten de overstap naar de club. In het eerste seizoen na de fusie staan de Kangoeroes al meteen in de finale van de Beker van België.



"Het is voor mij de eerste keer dat ik met de beker aan de haal kan gaan. Het is super belangrijk dat we met de hele ploeg gefocust aan de wedstrijd beginnen want in een finale kan alles gebeuren", vertelt Laure Resimont aan Sporza.

Vorige week woensdag klopte Kangoeroes Mechelen Castors Braine in de halve finale van de Beker van België. Daarmee waren de Kangoeroes zeker van een plek in de finale en dat schept toch vertrouwen. Castors Braine staat namelijk aan de leiding in de competitie.

"Het is nooit een gemakkelijke wedstrijd tegen Castors Braine en zeker niet om hen in de halve finale tegen te komen. Hen verslaan is de afgelopen jaren altijd een uitdaging geweest. We waren zeer tevreden met het resultaat en we zijn superblij om in de finale te staan."