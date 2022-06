Belgian Lions pakken de Polen vakkundig in op weg naar de halve finales op het WK 3x3

3 seconden voor de buzzer wisten ze het al. Met gestrekte armen liepen de Belgian Lions richting de uitzinnige fans op de Groenplaats.

Alweer zetten Celis en co. een bewonderenswaardige prestatie neer. Nochtans werden ze na een spetterende start van de Polen met twee 2-punters op achtervolgen aangewezen. Na een minuut stond het al 5-2.

Vervoort werd telkens goed opgevangen, waardoor hij in het begin niet kon uithalen. De Lions moesten aanklampen met moeizame éénpunters, terwijl de Polen de 2-punters bleven scoren.

Nog voor halfweg vond Vervoort dan toch enkele gaatjes waarvan hij kon profiteren. Hij bracht de Belgen gelijk, Celis zorgde voor de voorsprong. En die gaven ze niet meer af.

Want eenmaal op de golf van succes waren de Belgian Lions niet meer te stoppen. Een sterke Depuydt zorgde nog voor een onherstelbare kloof. De Polen probeerden de rug nog te rechten, maar België bleef ijzersterk: zowel in de verdediging, als in de aanval.

Het behalen van de laatste dag op het WK in eigen huis is sowieso al om in te kaderen. Ze behoren bij de top 4 van de wereld, maar met deze vorm mogen de Belgian Lions zeker dromen van meer. In de halve finale wachten de Letland-killers Servië, morgen om 18.10 u.