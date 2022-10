Het staat nu vast: Lotto-Soudal degradeert uit de WorldTour

Als Lotto nog alle resterende koersen wint, kan het nog 875 punten binnenrijven. Mocht het met verschillende renners in de punten eindigen, dan is het theoretisch nog mogelijk om meer dan 1.170 punten te scoren, maar dan moet je al rekenen op onwaarschijnlijke - zeg maar utopische - scenario's (zie onder).

De top 18 van de WorldTour-ranking is volgend jaar zeker van een WT-licentie. De kloof tussen nummer 18 Arkéa-Samsic en nummer 19 Lotto-Soudal is na dit weekend 1.170 punten.

Die wildcard geldt wel maar voor 1 jaar en dus moet Lotto-Soudal er alles aan doen om in 2023 weer goed te scoren in deze aparte ranking.

Positief is dan weer wel dat de ploeg de ranking voor de wildcards op 1 zal eindigen. Hierdoor is het voor 2023 toch verzekerd van deelname aan alle WorldTour-koersen.

Hoe werkt het systeem van degraderen of promoveren?

Net als in het voetbal heeft de UCI in het wielrennen een systeem geïntroduceerd met promotie en degradatie.

18 ploegen kregen in 2020 een licentie voor de WorldTour, de hoogste klasse in de wielersport. Die licentie is voor 3 jaar geldig: van 2020 tot en met 2022.

Op het einde van dit seizoen deelt de UCI dus opnieuw 18 WorldTour-licenties uit aan de ploegen die in 2020, 2021 en 2022 de meeste punten hebben gesprokkeld.

Er is wel nog een vangnet voor 3 ploegen die geen plaatsje in de WorldTour kunnen bemachtigen, maar die toch sterk hebben gepresteerd in het laatste jaar.

De twee teams (1 uit de WorldTour, 1 procontinentaal) die als eerste uit de boot vallen, mogen (maar moeten niet) aan alle WorldTour-koersen meedoen, de nummer 3 krijgt een uitnodiging voor alle eendagskoersen van de WorldTour.

Belangrijk om te weten is dat per ploeg enkel de grootste 10 puntenpakkers per jaar in rekening worden gebracht. Vooral de kopmannen en schaduwkopmannen moeten dus in de prijzen rijden.