LIVE: 5 Italianen boeken hun ticketje voor de vlucht van de dag, ideale situatie voor Pogacar

Dag 2 en daar is de eerste - bijzonder vroege - aankomst bergop al en het is meteen een iconische. De klim van Oropa was in de Giro van 1999 nog het decor van een legendarische inhaalslag van roze trui Marco Pantani.



Toen in de buik van de drieweekse, nu dus in het openingsweekend. Wie heeft toch al een nummertje in gedachten als eerbetoon aan Il Pirata? Wij denken maar aan een man: de Sloveense Kannibaal.