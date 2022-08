Wereldkampioen Ronnie O'Sullivan last pauze in om armblessure te laten herstellen

De nummer 1 van de wereld moest al passen voor de European Masters, die deze week in het Duitse Fürth worden gespeeld. Ook zijn deelname aan de World Mixed Doubles (24-25 september) en de British Open (26 september-2 oktober) staan op de helling.

De 46-jarige O'Sullivan hoopt opnieuw te kunnen deelnemen aan de Hong Kong Masters (6-9 oktober). "Ik heb al een jaar last van een tenniselleboog, maar de jongste twee maanden is het erger geworden", zei O'Sullivan tegen Eurosport. "Ik moet mijn arm nu echt laten rusten en hoop dat het dan snel beter wordt."

Ondanks de blessure werd O'Sullivan in mei een zevende keer wereldkampioen. "Dat was echt ongelooflijk. Het is zo'n zwaar toernooi en ik dach niet dat ik het in mij had om het nog een keer te winnen."

"Maar ze waren net een documentaire over me aan het maken en dus had ik een cameraploeg die me volgde. Daarom heb ik maar extra mijn best gedaan. Ik dacht: hier moet ik later nog terug naar kijken, dus kan het maar beter goed zijn."