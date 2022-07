Indrukwekkende Luca Brecel wint Championship League en klimt naar hoogste ranking ooit

Brecel maakte indruk in een finale van hoog niveau. Zowel onze landgenoot als zijn Chinese tegenstander Lu Ning misten zelden of nooit.

Lu Ning leek het beste aan de partij te beginnen, maar zelfs met een 67-break lukte het hem niet om openingsframe op zak te steken. Brecel profiteerde meteen van deze mentale dreun en buitte die optimaal uit.

Na breaks van 72 en 100 won onze 27-jarige landgenoot met 3-1. Door deze topprestatie klimt Brecel naar zijn hoogste notering ooit. Hij staat nu op 9e plaats op de wereldranglijst.

Het was niet de eerste keer dat onze nationale nummer één de eindzege pakte in de Champions League snooker. In 2020, in volle coronacrisis, pakte Brecel zijn eerste zege op het rankingtoernooi.

"Ik kan het nog niet geloven", verklaarde Brecel na de overwinning. "Ik heb heel het toernooi goed gespeeld. Vooral de 3-0 overwinning tegen Zhao was belangrijk. Het is gewoon fantastisch om het seizoen zo te beginnen. Ik kijk nu al uit naar de European Masters (16-21 augustus in Fürth)."