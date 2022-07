Luca Brecel plaatst zich vlot voor hoofdtabel European Masters snooker

De voorronde voor de European Masters vond in Leicester plaats. Chun Wai (41 jaar) nam met een 62-break het eerste frame voor zijn rekening, maar daar bleef het bij.



De 27-jarige Belg sloeg terug met een 65-break, waar hij nog breaks tegenaan gooide van 59, 87, 69 en 53.



In de eerste ronde van de eindfase, die van 16 tot 21 augustus plaatsvindt in het Duitse stadje Fürth, neemt Brecel het op tegen de 18-jarige Chinees Wu Yize (WS-69), die zich in 2018 tot wereldkampioen voor spelers onder 18 jaar kroonde.



Brecel houdt zo de Belgische eer hoog. Ben Mertens en Julien Leclercq wisten zich niet te plaatsen voor de hoofdtabel.