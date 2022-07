Luca Brecel wint ook zijn 2e groepsfase in de CL snooker en plaatst zich voor laatste 8

De Champions League snooker vindt plaats in Leicester en is gedoteerd met 380.000 euro. Er wordt steeds in verschillende groepsfases gespeeld, tot de finale.

De 1e groepsfase wist Brecel begin deze maand al tot een goed einde te brengen, nu doet hij hetzelfde met de 2e groepsfase. Het 2-2-gelijkspel tegen de Welshe amateur Daniel Wells kon nog enigszins twijfelend genoemd worden, maar tegen de Engelsen Jamie Clarke en Chris Wakelin liet hij geen enkel frame meer liggen.

Voor een plaats in de finale moet Brecel het vrijdag opnemen tegen een Chinese vloot, met Xiao Guodong (WS-38), Lyu Haotian (WS-45) en Xiao Guodong (WS-6). Die laatste was vorig seizoen nog te sterk voor Brecel in de finale van het UK Championship.