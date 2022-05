Ronnie O'Sullivan doet het! Hij beent Stephen Hendry bij met 7 wereldtitels

21:40 21 uur 40. Trump verwent het publiek met century-break. Judd Trump staat op de rand van de afgrond, maar zoals zo vaak drijft het genie net dan boven bij de echte toppers. Met een century-break, zijn elfde van het toernooi, krijgt hij de handen op elkaar in The Crucible. Is het slechts een late stuiptrekking of bereid Trump nog een verwoestend slotoffensief voor? . Trump verwent het publiek met century-break Judd Trump staat op de rand van de afgrond, maar zoals zo vaak drijft het genie net dan boven bij de echte toppers. Met een century-break, zijn elfde van het toernooi, krijgt hij de handen op elkaar in The Crucible. Is het slechts een late stuiptrekking of bereid Trump nog een verwoestend slotoffensief voor?

21:26 21 uur 26. De pauze zit erop en de twee heren maken opnieuw in hun intrede. Tenzij Trump nog voor een mirakel zorgt, wordt het ook de laatste intrede in The Crucible dit jaar.

21:05 21 uur 05. O'Sullivan heeft nog 1 frame nodig. O'Sullivan gaat de pauze in met een 17e framewinst in deze finale. The Rocket blijft zijn torenhoge niveau vasthouden en zet Trump, die het uit handen gaf na een misser op bruin, nu helemaal met de rug tegen de muur. Die laatste moet nu 6 frames op een rij winnen, zoniet, dan is O'Sullivan voor de 7e keer wereldkampioen.

20:54 20 uur 54. Trump leeft nog. Met een knap frame laat Judd Trump weten dat hij nog niet uitgeteld is. Een slordige openingsfase werd door Trump al snel doorgespoeld met loepzuivere cueing en enkele heerlijke pots. Met een 64-break haalt hij het 28e frame binnen. Het begin van de wederopstanding?

20:37 20 uur 37. O'Sullivan profiteert van foutenlast Trump. Het zien er alsmaar benarder uit voor Judd Trump. Na een afwachtend begin leken de ballen gunstig te liggen voor Trump, maar die gunstige positie gaf hij helemaal uit handen na een dure misser op zwart. O'Sullivan zag het graag gebeuren en snelde met een nieuwe 80-punten-break naar een 16-11-voorsprong. Kan het nog mislopen voor The Rocket? Hij heeft nog 2 frames nodig.

20:24 20 uur 24. 15-11: O'Sullivan pakt eerste frame van de avond. Ronnie O'Sullivan staat weer een stapje dichter bij een 7e wereldtitel. The Rocket begon nochtans slecht aan frame 26, met een nonchalante misser op rood. Trump kon overnemen, maar een pot op roze kwam hem duur te staan, toen de witte bal in het pak verzeilde. O'Sullivan mocht opnieuw aanvallen en deed wat moest met enkele knappe pots. Een nieuwe century-break, waarmee hij het WK-record van Stephen Hendry zou evenaren, komt er vooralsnog niet.

20:08 20 uur 08. Daar zijn de gladiatoren. Trump en O'Sullivan betreden onder luid applaus opnieuw de arena. De beslissende avondsessie kan beginnen. Maakt O'Sullivan het helemaal af voor zijn zevende wereldtitel of schudt Trump nog een straffe comeback uit zijn keu?

16:51 16 uur 51. Judd Trump komt terug van 5-12 tot 11-14. Dankzij een "lucky shot" kan Trump het frame makkelijk naar zich toe trekken. Met een centurybreak zet hij de tussenstand van 14-11 op het bord. O'Sullivan kon in deze sessie slechts 2 frames winnen en zal blij zijn dat hij even kan uitblazen. Vanavond wacht de definitieve ontknoping en weten we wie wereldkampioen wordt. Graag tot dan!

16:49 O'Sullivan houdt tussen twee frames door even zijn keu tegen een vlammetje. Benieuwd welke verklaring Ronnie daarvoor gaat geven. 16 uur 49.

16:41 Leicester-middenvelder James Maddison is aan het genieten van de finale op dit WK. 16 uur 41.

16:39 16 uur 39. 14-10. Een dominant frame van O'Sullivan die terug weer wat meer ademruimte krijgt. Het laatste frame van deze sessie begint nu. Komt Trump tot op 3 frames van 'The Rocket'?

16:32 16 uur 32. Trump begon de dag met een achterstand van 7 frames en hij heeft die al kunnen verminderen tot 3. De volgende twee frames worden cruciaal voor het verloop van de avondsessie.

16:28 16 uur 28. 13-10. Het felbevochten 23e frame kantelt in het voordeel van Judd Trump. Hij komt zo terug tot op 3 frames van O'Sullivan, die nu toch onder grote druk komt te staan.

