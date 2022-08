Nina Derwael is trots op de Belgische turnsters: "Ze hebben mij helemaal niet nodig"

Nina Derwael is normaal gezien het boegbeeld van Team Belgym, maar voor dit EK bleef de stuurvrouw even aan de wal. "Ik vond het heel leuk om commentaar te geven, maar het is toch beginnen te kriebelen om zelf weer op de vloer te staan."

"Ik heb zoveel respect voor de Belgische meisjes. Hoe ze zich de afgelopen weken in moeilijke omstandigheden hebben voorbereid. Allemaal met wat pijntjes. Maellyse (Brassart) kwam er zelfs pas in laatste instantie bij om het team uit de nood te helpen."

"Ik vond het mooi om te zien hoe ze het heft in handen hebben genomen. Op voorhand hadden ze wat twijfels: "Wat gaan we daar zonder jou doen?", zeiden ze. Maar ze hebben bewezen dat ze mij helemaal niet nodig hebben."

"Ik heb altijd het gevoel gehad dat de druk op mijn schouders lag, maar als ik dit zie, besef ik dat ik ook ooit eens een mindere dag mag hebben en het team er toch zal staan."