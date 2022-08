Lisa Vaelen 5e in allroundfinale op EK, België naar teamfinale, sprongfinale voor Vaelen

Olympisch kampioene Nina Derwael ruilde haar vertrouwde plaatsje op de turnmat voor dit EK in voor eentje in de commentaarcabine. Daar zag ze hoe haar teamgenoten ook zonder haar probleemloos de finale van de teamcompetitie bereikten. Dat had België onder meer te danken aan goeie oefeningen van Jutta Verkest op balk en vloer, maar vooral aan de regelmaat van Lisa Vaelen. Op de brug met ongelijke leggers zette de 18-jarige Vaelen al de toon en het slotakkoord kwam er op het laatste toestel, de sprong. Met 13.616 (14.200 voor haar eerste sprong!) zette ze het op 4 na beste resultaat neer op dat toestel. Bovendien katapulteerde het haar naar de top van de individuele rangschikking. Even mocht Vaelen dromen van een medaille, maar de Italiaanse vrouwen waren superieur. Martina Maggio maakte bij haar laatste toestel, de brug, wel een cruciale fout waardoor ze vrede moest nemen met brons in plaats van zilver of goud. De Europese titel ging zo naar Asia D'Amato, voor de Britse Alice Kinsella.

Vaelen: "Ik wist dat een medaille niet mogelijk was"

"We mogen supertrots zijn op onze teamprestatie", kijkt Lisa Vaelen onbaatzuchtig eerst naar het team. "Ik wist dat het niet mogelijk zou worden dat ik individueel 3e zou worden. Die Italiaanse meisjes zijn nog iets beter. Maar het was toch leuk om even op die hot seat te mogen zitten."

De Belgen bewezen dat ze Nina Derwael niet nodig hebben om de teamfinale te bereiken, als is de hand van Derwael nooit ver weg. "Het is een groot verschil zonder Nina", bekent Jutta Verkest. "Ze is een van de meest ervaren personen in het team. Maar ze is hier wel aanwezig en we voelen haar steun."