Bezorgt springveer Lisa Vaelen ons land medaille? "Er is nog meer dan Nina"

Lisa Vaelen was de beste Belgische in de allroundfinale met haar 5e plaats. Ze staat ook in de individuele finale op de sprong en stuwde de Belgische ploeg mee naar de teamfinale. Zo doet ze ons land - ook in afwezigheid van Nina Derwael - een beetje dromen van een medaille in de turnhal.

"Ze was er ook al bij op de Spelen dus ze duikt zeker niet plots op", weet turncommentator Inge Van Meensel. "Wat wel zo is, ze is pas heel laat gaan trainen in Gent bij de andere turnsters, pas in 2019. Daarvoor zat ze bij haar club in Keerbergen. Maar al heel snel werd duidelijk dat zij de gymnaste was die Team Belgium nog miste."

"Traditioneel is ons land niet zo goed in sprong. Ze hebben er wel heel erg aan gewerkt, maar dat was in de teamcompetities toch altijd ons zwakste onderdeel. Maar voor de Spelen kwam Lisa er dan bij. Zij doet de moeilijkste sprongen van iedereen."

"Ze is heel explosief en dynamisch, een springveer. Ze heeft wel al wat last van blessures gehad, en vooral dan van haar rug. Dat houdt haar wat tegen."

"Eigenlijk zie ik Lisa als een allroundturnster. Ze doet ook heel graag de grondoefening, al kan ze daar door haar blessure ook niet altijd alles geven. En ook aan de brug met ongelijke leggers presteert ze goed."