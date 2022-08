Triatlete Valerie Barthelemy knokt zich naar 14e plaats, EK-goud is voor Britse

clock 19:12 19 uur 12. De Vet eindigt als 22e. Hanne De Vet valt net buiten de top 20, ze komt als 22e over de finish. . De Vet eindigt als 22e Hanne De Vet valt net buiten de top 20, ze komt als 22e over de finish.

clock 19:10 19 uur 10. Barthelemy in top 15. Valerie Barthelemy legt uiteindelijk beslag op de 14e plaats en daar kan ze na een moeilijke periode door een coronabesmetting tevreden mee zijn.

clock 19:08 19 uur 08. Titel voor Stanford. Non Stanford heeft de Europese titel niet meer afgegeven. De Britse houdt 9 seconden over op de Duitse Laura Lindemann en 12 op de Française Emma Lombardi.

clock 18:43 18 uur 43. Stanford op gouden koers. We naderen de finish en de Britse Non Stanford is de Franse en Duitse vrouwen voorbijgestoken naar de koppositie. Valerie Barthelemy ligt nu op de 15e plaats, Hanne De Vet is 22e.

clock 18:42 18 uur 42. Barthelemy past. Zoals gevreesd kan Valerie Barthelemy het tempo van de toppers niet aan in het lopen. De Franse vrouwen slaan de maat, met Beaugrand en Lombardi. Barthelemy is weggezakt naar de 13e plaats, Hanne De Vet is 22e.

clock 18:34 18 uur 34. Nagenoeg hergroepering voor het lopen. In de laatste ronde heeft de groep met Valerie Barthelemy bijna de volledige voorsprong moeten inleveren. Dat kwam vooral door het werk van de Duitse vrouwen bij de achtervolgers. We beginnen nu aan de 10 kilometer lopen, met nog een heel pak kanshebbers. Zelfs Hanne De Vet, op amper 13 seconden, doet nog mee.

clock 18:21 18 uur 21. Barthelemy en co lopen uit. De groep-Barthelemy loopt dan toch weer wat uit op de veel grotere achtervolgende groep. Het verschil is nu al meer dan een halve minuut. Bij die achtervolgers zit ook de Nederlandse Rachel Klamer, de 4e van de Spelen. Van het podium in Tokio is vandaag niemand aanwezig, ook al omdat er toen 2 niet-Europeanen goud en brons behaalden.



In de achtergrond heeft Jolien Vermeylen uiteindelijk dan toch de handdoek geworpen. Zij is eruit gestapt.

clock 18:09 18 uur 09. Jolien Vermeylen is nog altijd in koers. Ze zit in een 3e groep, die op iets meer dan anderhalve minuut van de kop hangt.

clock 17:57 17 uur 57. Valerie Barthelemy sleurt veelvuldig aan de kop in de kopgroep, want ze weet dat ze voor het lopen zoveel mogelijk winst moet pakken op de concurrentie. De tweede groep, met Hanne De Vet, nadert wel tot zo'n 20 seconden.

clock 17:45 17 uur 45. Barthelemy zit in een groepje met 7 andere triatleten (de Françaises Beaugrand en Lombardi, de Duitse vrouwen Lindemann en Tertsch, de Zwitserse Derron, de Spaanse Casillas en de Britse Stanford.

clock 17:44 17 uur 44. Vooraan komen enkele atleten ten val.

clock 17:43 17 uur 43. Valpartij, Vermeylen opgehouden. In de kopgroep gaan ze zwaar onderuit in een bocht. Barthelemy kan het onheil vermijden, maar de Britse Sophie Alden mag een kruis trekken over haar EK. In een tweede groepje blijft ook Jolien Vermeylen steken door die valpartij. Dat kost haar toch een half minuutje, maar ze kan wel weer voort.

clock 17:39 17 uur 39. Barthelemy 9e uit het water. Valerie Barthelemy is als 9e uit het water gekomen. Ze probeert in de wisselzone aansluiting te vinden met de kopgroep.



Jolien Vermeylen is in het tweede deel van het zwemmen nog wat kunnen oprukken, naar de 17e plaats. Misschien kan zij ook een mooi groepje vinden voor de 40 kilometer fietsen.



Hanne De Vet zit een stukje verder achterop, op 40 seconden.

clock 17:20 17 uur 20. Barthelemy bij de toppers. Valerie Barthelemy is, zoals verwacht, de beste Belgische zwemster halverwege. De Duitse Laura Lindemann heeft de leiding genomen, Barthelemy zwemt als 8e rond, op 9 seconden.



Voor de andere Belgen moeten we al wat dieper zakken. Jolien Vermeylen en Hanne De Vet hangen nu al op een kleine halve minuut.