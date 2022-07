"Competitiebeestje" Nina Derwael mikt op Spelen 2024: "Titel verdedigen zou heel mooi zijn"

Na een lange break na haar olympische titel in Tokio vorige zomer is Nina Derwael (22) opnieuw in de turnzaal aan het werk te zien. Het WK 2023 is het grote doel, maar ook de Olympische Spelen in Parijs lijken op haar planning te staan. "Ik doe het nog te graag om te stoppen", vertelt ze aan Sporza.

Een mentale én fysieke pauze. Dat kon Nina Derwael wel gebruiken na het slopende olympische jaar. De olympische kampioene aan de brug bleef even weg uit de turnzaal om op adem te komen. Maar de laatste weken begon het toch weer te kriebelen. Derwael heeft haar trainingen weer hervat. "Ik voelde opnieuw de goesting om in de turnzaal te komen", vertelt ze. "Of ik heb getwijfeld om te stoppen? Natuurlijk heb je altijd twijfels. Doe ik het nog graag genoeg? Waarvoor zou ik het nog doen? Kan ik nog beter? Dat zijn wel vragen die je jezelf stelt." "In de turnzaal volgde al snel het antwoord: ik doe het nog graag. Ik ben blij dat ik dat gevoel had. Ik heb niet lang getwijfeld of de passie er nog was. Ik doe het nog te graag om ermee te stoppen. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam het wel nog even aankan."

Nina Derwael heeft niet helemaal stilgezeten. Zo deed ze mee aan het dansprogramma "Dancing with the Stars". "Ik ben wel wat kracht verloren in mijn armen in de maanden dat ik niet veel heb gedaan", stelt ze vast. "De techniek heb ik nog, de kracht en de vormspanning moeten weer wat komen. Als mijn lichaam akkoord gaat, kunnen we weer alles combineren. Voorlopig sputtert het niet heel hard tegen." "Ik heb nu nog ruim een jaar voor het WK in Antwerpen in 2023, waar ik weer mijn hoogste niveau wil halen. Dat wordt de uitdaging: ik wil opnieuw mijn niveau van op de Spelen halen." Van 29 oktober tot 6 november staat ook dit jaar al een WK op het programma in Liverpool. "Voorlopig is het wel de bedoeling om daar ook deel te nemen", aldus Derwael. "Het wordt een goed ijkpunt voor mezelf: waar sta ik? Het wordt mijn eerste grote wedstrijd sinds de Spelen, dus het is wel spannend."

Nina Derwael genoot van een welverdiende vakantie

"Ultieme doel om olympische titel te verlengen"

Twee WK's staan dus al op de kalender, maar Nina Derwael heeft ook de Olympische Spelen van 2024 in Parijs al met rood omcirkeld. "Dat is toch een concreet doel", vertelt de olympische kampioene. "Ik heb er nu toch al twee mogen meemaken. De ene was al wat specialer dan de andere. Het is in Parijs, het is niet ver van huis en het is maar een jaartje na het WK." "Als je ziet hoe snel de jaren voorbijvliegen, dan zal het er snel zijn. Ik zou het leuk vinden om daar nog te kunnen deelnemen." Deelnemen? Dat is vermoedelijk niet de enige ambitie van Derwael. "Het is sowieso mijn ultieme doel om mijn olympische titel te verdedigen. Maar ik kan er nog niet veel over zeggen, want ik weet niet hoe ik me dan zal voelen."

Haar eerste Europese titel heeft ze kunnen verlengen, haar eerste wereldtitel heeft ze kunnen verlengen, dus haar eerste olympische titel... "Het zou heel mooi zijn", lacht Derwael. "We gaan er in elk geval alles aan doen. Zo zit het ook in mijn hoofd, ik ben een competitiebeestje. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik voortdoe om niets meer te bereiken. Dan kan ik er beter mee stoppen. Als ik turn, is het voor prestaties." "Ik moet een doel voor ogen hebben. Dan sta je ook met een andere mentaliteit op training en dan is het ook gemakkelijker om strenger voor jezelf te zijn." Ziet Derwael het zitten om nog eens zo diep te gaan voor olympisch goud? "Goh, ik vergelijk het met een bevalling", vertelt ze met een glimlach. "Naar het schijnt, doet dat ongelofelijk veel pijn, maar vergeet je dat achteraf." "Die vergelijking kan je maken met een olympische medaille. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om het goud te veroveren, maar als je die medaille in handen hebt, herinner je je alleen maar de mooie momenten." En die zitten nog heel goed in haar geheugen. "Het lijkt al zo lang geleden, maar het zal een van de mooiste momenten uit mijn leven zijn. Het is mooi om aan terug te denken, het geeft je zin om voort te doen."

Nieuwe code, nieuwe uitdagingen