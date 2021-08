13:20 13 uur 20. Wat een vreugde bij Derwael. Ze valt Brassart in de armen met de Belgische vlag om de schouders. Een historisch moment voor ons land is dit. . Wat een vreugde bij Derwael. Ze valt Brassart in de armen met de Belgische vlag om de schouders. Een historisch moment voor ons land is dit.

13:16 13 uur 16. Goud voor Derwael! Nina Derwael is olympisch kampioen! Ja, dat leest u goed. België heeft een gouden medaille in het turnen. Ze turnde niet perfect, maar met haar 15.200 stak ze er toch met kop en schouders bovenuit. . Goud voor Derwael! Nina Derwael is olympisch kampioen! Ja, dat leest u goed. België heeft een gouden medaille in het turnen. Ze turnde niet perfect, maar met haar 15.200 stak ze er toch met kop en schouders bovenuit.

13:14 13 uur 14. Nog 1 turnster! De Duitse Seitz is de laatste die in actie komt. Verandert zij nog iets aan het podium? . Nog 1 turnster! De Duitse Seitz is de laatste die in actie komt. Verandert zij nog iets aan het podium?

13:12 13 uur 12. Yufei Lu turnt een oefening met 6.2 moeilijkheid. Ook hier is de uitvoering niet perfect. De afsprong is wel goed, maar dit zou geen bedreiging mogen vormen voor Nina Derwael. . Yufei Lu turnt een oefening met 6.2 moeilijkheid. Ook hier is de uitvoering niet perfect. De afsprong is wel goed, maar dit zou geen bedreiging mogen vormen voor Nina Derwael.

13:11 13 uur 11. Nina Derwael is nu al zeker van een medaille. En die zal waarschijnlijk een gouden kleur hebben. Nog twee turnsters. . Nina Derwael is nu al zeker van een medaille. En die zal waarschijnlijk een gouden kleur hebben. Nog twee turnsters.

13:10 13 uur 10. Ook Chinese komt ten val: “Dat goud is binnen!”. Ook Chinese komt ten val: “Dat goud is binnen!”

13:09 13 uur 09. Dat goud is binnen. Ik ga het al zeggen. Wat een vreemde finale. Inge Van Meensel. Dat goud is binnen. Ik ga het al zeggen. Wat een vreemde finale. Inge Van Meensel

13:08 13 uur 08. Een val bij de afsprong. Yilin Fan valt bij haar afsprong. Zo spijtig voor de Chinese. . Een val bij de afsprong Yilin Fan valt bij haar afsprong. Zo spijtig voor de Chinese.

13:07 13 uur 07. Yilin Fan kan in theorie een oefening turnen die in de buurt komt van de 15.200 van Derwael. Het is dus nog nagelbijten. . Yilin Fan kan in theorie een oefening turnen die in de buurt komt van de 15.200 van Derwael. Het is dus nog nagelbijten.

13:06 13 uur 06. Je zag bij Nina ook die spanning en die stress, maar ze kan dat onder controle houden. Inge Van Meensel. Je zag bij Nina ook die spanning en die stress, maar ze kan dat onder controle houden. Inge Van Meensel

13:05 13 uur 05. Ook Iljankova komt niet in de buurt van Derwael, Melnikova valt zelfs van de brug. Ook Iljankova komt niet in de buurt van Derwael, Melnikova valt zelfs van de brug

13:04 13 uur 04. Melnikova zal Derwael ook niet bedreigen. Zij valt van de brug. . Melnikova zal Derwael ook niet bedreigen. Zij valt van de brug.

13:02 13 uur 02. Bij de Russische Iliankova staat de brug niet goed opgesteld. Toch brengt ze het er nog aardig vanaf: 14.833. Dat is voorlopig zilver. Sunisa Lee zakt naar de bronzen plek. . Bij de Russische Iliankova staat de brug niet goed opgesteld. Toch brengt ze het er nog aardig vanaf: 14.833. Dat is voorlopig zilver. Sunisa Lee zakt naar de bronzen plek.

13:02 13 uur 02.

13:00 13 uur . Haar moeilijkheid staat op 6.7 en voor de uitvoering krijgt ze 8.5. Dit is haar laagste score hier in Tokio. Maar wat geeft het? We hopen dat het volstaat. Duimen maar. . Haar moeilijkheid staat op 6.7 en voor de uitvoering krijgt ze 8.5. Dit is haar laagste score hier in Tokio. Maar wat geeft het? We hopen dat het volstaat. Duimen maar.

13:00 13 uur . 15.200! Is het goud binnen? Derwael valt haar coach in de armen. Ze krijgt 15.200. Dit zou echt moeten volstaan voor de titel. . 15.200! Is het goud binnen? Derwael valt haar coach in de armen. Ze krijgt 15.200. Dit zou echt moeten volstaan voor de titel.

13:00 13 uur . Het is de minste oefening die ze hier al geturnd heeft. Dirk Van Esser. Het is de minste oefening die ze hier al geturnd heeft. Dirk Van Esser

13:00 13 uur . Prachtige brugoefening van Nina Derwael in de finale: "15.200, dat moet volstaan!". Prachtige brugoefening van Nina Derwael in de finale: "15.200, dat moet volstaan!"

12:58 12 uur 58. Die laatste draai was minder. En toch een kleine pas in de landing. Wat gaat dat kosten in uitvoering? Dirk Van Esser. Die laatste draai was minder. En toch een kleine pas in de landing. Wat gaat dat kosten in uitvoering? Dirk Van Esser