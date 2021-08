De zoektocht naar perfectie: het gouden moment van Nina Derwael in 5 sleutelvragen

Het wordt ongetwijfeld spannend in de finale aan de brug. Derwael en Lee houden elkaar in evenwicht qua scores op dit onderdeel. Eén keer scoorde onze landgenote het hoogst, één keer was de score gelijk en in de allroundfinale lag de score van de Amerikaanse net iets hoger.

Score in de kwalificatie - 25/07:

Nina Derwael: 15.366

Sunisa Lee: 15.200

Score in de teamfinale - 27/07:

Nina Derwael: 15.400

Sunisa Lee: 15.400

Score in de allroundfinale - 29/07: