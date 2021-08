Uniek beeld van 11-jarige Nina Derwael: oefenen op een nieuw element

Joke Mertens was jarenlang de jeugdcoach van Nina Derwael, ze kent haar gymnaste door en door. Als haar gevraagd wordt naar de zaken waar Nina op moet letten tijdens haar oefening voor goud, zegt ze meteen "flapvoetjes!"

Joke Mertens: "Al van jongsaf kan ze de spanning op de voetjes niet altijd verstoppen. Ik noem dat de flapvoetjes. Dat zijn dingen waar ook de jury op let. Ze kijken of alles op 1 lijn zit en alles gespannen is."

"Bij Nina zijn de voeten soms los en dat is altijd al een werkpuntje geweest, maar het is niet gemakkelijk natuurlijk met de moeilijkheidsgraad van haar oefening. Om dat te verbeteren trainen de jongste turnsters met sokjes die ze dan moeten klemmen tussen hun tenen."

Kijk hier hoe Nina als kind aan het werk is aan de brug. In dit filmpje turnt ze voor het eerst een nieuwe oefening.