Veel gevallen, altijd opgestaan: portret van Sunisa Lee, de grote concurrente van Derwael

Vader raakt verlamd

Het resultaat: goud op de brug. Een maand later voegt ze daar op het WK in Stuttgart een gouden medaille in de teamfinale, een zilveren plak op de vloer en brons op de brug aan toe.

Het verdict is keihard. Lee raakt verlamd van aan zijn borst tot beneden en houdt er vele gebroken botten aan over. Tot op vandaag beweegt hij zich voort in een rolstoel.

Familieleden getroffen door corona

Het was niet de enige zware tegenslag die ze te verwerken kreeg. Door corona sloot niet enkel haar school, maar ook haar gymzaal. Veel erger nog: er sterven 2 dierbare familieleden - een tante en nonkel - aan de gevolgen van COVID-19.

"Na COVID en de quarantaine was ik echt niet gemotiveerd", vertelde ze. "Het was echt zwaar voor me om terug in de gymzaal te staan. We hadden zo veel vrije tijd en ik had het gevoel dat ik niet goed genoeg meer was."

Lee overweegt zelfs even of een punt te zetten achter haar turncarrière, maar besluit alsnog om door te gaan.