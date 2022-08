Belgische turnvrouwen eindigen 5e in teamfinale, Italië is Europees kampioen

In de kwalificaties bewees het kwintet Lisa Vaelen, Noémie Louon, Jutta Verkest, Maellyse Brassart en Fien Enghels dat er ook zonder Nina Derwael nog leven is in het Belgische turnland. Vooral Vaelen, die ook 5e overall werd, maakte donderdag indruk.



Maar de teamfinale begon dramatisch voor haar. Lisa Vaelen was op de balk even Lisa "Vallen". Vanaf de volgende rotaties konden de Belgen geleidelijk aan opklimmen in het klassement.



Op de sprong, waar ze ook de individuele finale haalde, bewees Vaelen dat de balkoefening geen sporen had nagelaten. Met een schitterende 14.200 bracht ze België weer in de race, al waren de medailles te ver weg.



Een duel met Nederland om de 4e plaats leek nog ophanden in de afsluitende brugoefening, maar na een val van Fien Enghels kon die ambitie de kast in. Met een prachtige oefening (14.066) sloot Vaelen de dag wel af met een goed gevoel.



De strijd om het goud werd nooit echt spannend, omdat Italië (dat met Asia D'Amato en Martina Maggio individueel goud en brons in het team had) een klasse te sterk was voor de concurrentie, de Britse vrouwen op kop. Duitsland overtrof zichzelf voor eigen publiek en legde beslag op het brons.