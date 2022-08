De Michelangelo van de Bosuil die mikt op het allerhoogste: wie is Antwerp-smaakmaker Balikwisha?

Michelangelo, alias Mister Goal

Michel-Ange is gedeeltelijk vernoemd naar de Italiaanse schilder en beeldhouwer Michelangelo, alsof zijn ouders al wisten dat ze een kunstenaar op de wereld hadden gezet. Hij groeit op in een christelijk Congolees gezin, samen met zijn broer William, profvoetballer bij Standard. "Ik ben de betere, omdat ik meer inzicht in het spel heb. William is technisch beter met zijn dribbels en passes", vertel de jongste van de twee in een interview bij de beloften van de Rode Duivels. Ondanks zijn Congolese wortels, geniet hij ervan om voor België te spelen. Hij doorliep alle jeugdreeksen en is nu vaste waarde in de nationale belofteploeg van Jacky Matthijsen.

De jonge Balikwisha's zetten hun eerste voetbalstappen bij Anderlecht. Daar kreeg Mickey, zo wordt hij het liefst genoemd, de bijnaam "Mister Goal". Als diepe spits scoorde hij eens om de drie/vier acties.

Michel-Ange Balikwisha bij de beloften van de Rode Duivels van Jacky Mathijssen.

Alles leidt terug tot voetbal

Maar om de echte stap naar profvoetbal te zetten verliet hij op 13-jarige leeftijd het ouderlijk nest. Samen met zijn broer verkaste hij naar de U13 van Standard, om meer speelgelegenheid te krijgen.

Dat was ook de reden waarom hij voor Antwerp koos, vorige zomer, in die heuse transfersaga tussen Club Brugge en Antwerp. Antwerp kon hem meer speelminuten beloven. Het is duidelijk: alles bij Mickey leidt terug tot voetbal.

Hij is gek van het spel: hij heeft alle FIFA-spelletjes vanaf 2011, kijkt voortdurend wedstrijden op tv, soms tot frustratie van zijn vriendin, Inès, met wie hij samenwoont in een appartementje in Merksem.

Familieman

Naast een obsessie voor voetbal, heeft de goedlachse aanvaller een groot hart voor zijn familie. Zelf noemt hij het zijn grootste ambitie om zijn ouders en grootouders trots te maken.

Toen hij eindelijk kon scoren voor Antwerp tegen Standard, droeg hij het doelpunt op aan zijn broer die, om het met Mickey's woorden te zeggen, "gegijzeld" werd door Standard. William was doorverwezen naar de B-kern van Standard. Michel-Ange toonde een T-shirt met het opschrift: "Liberez mon frère."

Balikwisha met zijn gedurfde steunbetuiging aan zijn broer, na zijn doelpunt tegen Standard.

Dé transfersoap van vorige zomer

Dat hij al eens snedig uit de hoek kan komen, wisten ze al bij Standard. Standard wilde Balikwisha verkopen aan Club Brugge, dat 7 miljoen euro voor hem veil had. Maar ondanks een akkoord tussen de twee clubs, wilde Michel-Ange, met behulp van zijn makelaar (Didier Frenay), per se naar Antwerp, dat minder geld bood.

Standard weigerde in eerste instantie, waarop Balikwisha dreigde met de Wet van 1978, die stelt dat een speler zijn contract kan verbreken indien hij de som zijn resterend salaris zelf zou terugbetalen aan de club. Aangezien hij nog een jeugdcontract had, kwam dat neer op slechts 300.000 euro.

Uiteindelijk is het nooit zover gekomen en sloten Antwerp en Standard een deal van 5 miljoen euro, meteen de duurste transfer ooit van The Great Old.

De bekendmaking van de transfer van Balikwisha van Standard naar Antwerp.

Ballen aan zijn lijf

Hij bewees opnieuw dat hij ballen aan zijn lijf had om als jonge, nieuwe speler, zonder al te veel verzamelde verdienste op het hoogste niveau, meteen voor het heilige nummer 10 te kiezen. En ook nog bij zijn voorstelling te verkondigen dat hij 25 doelpunten wilde maken in zijn eerste seizoen bij Antwerp. Geen onnodige druk, volgens hem, maar triggers om beter te presteren.

Alleen draaide zijn seizoen anders uit, hij strandde op 4 doelpunten. Door een dijblessure miste hij zijn start en kort daarna kreeg hij een heupblessure. Eens hersteld, speelde hij naar eigen zeggen onbewust met de handrem op, uit vrees voor nieuwe blessures.

Maar naar het einde toe van vorig seizoen liet Michel-Ange bij momenten de flitsen zien van de Michelangelo van bij Standard. En dit seizoen lijkt hij nu echt helemaal vertrokken, met al drie knappe doelpunten in evenveel wedstrijden.

"Mbappé Lottin"

Het is duidelijk: Balikwisha amuseert zich bij Antwerp en dat straalt ook af op de club. Iedereen die met hem werkt, houdt van hem. Hij krijgt de etiketten aardig, spontaan, levensgenieter en rustig opgeplakt. Vooral met Manuel Benson, die nu bij Burnley speelt, kon hij het goed vinden. Benson over Balikwisha: "Bij Antwerp noemen we hem Mbappé Lottin, omdat zijn stijl gelijkaardig is aan die van Mbappé."

Stiekem droomt Balikwisha ervan om de status van Mbappé te verwerven. In zijn hoofd heeft hij al een carrièrepad uitgestippeld: via een mooie club in Spanje, naar een grote club in Frankrijk, om uiteindelijk in de Premier League terecht te komen.

Maar eerst: Antwerp. En goed nieuws voor de Antwerp-fans: deze keer plakte hij geen verwacht doelpuntenaantal op zichzelf bij het begin van het seizoen.